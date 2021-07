Compra de voluntades: Sánchez inflará la Administración Pública hasta alcanzar una cifra histórica de funcionarios

El Gobierno aprobará este martes 27 de julio de 2021 una oferta pública de empleo de 30.455 plazas.

Se trata de la mayor oferta de empleo público de la historia que llega con un déficit galopante, un récord de deuda pública y un paro que sigue establecido en cotas desastrosas.

El Ejecutivo de Sánchez aprobará el plan de oferta pública durante el Consejo de Ministros y posteriormente irá sacando el calendario de oposiciones. El propio Gobierno la califica como la «más grande de la historia» pues es el 8,5% mayor que la del año pasado.

