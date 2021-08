Twitter electrocuta a Garzón por presumir de leer cuando se desmadra el precio de la luz

Aunque esté muy manida, la expresión viene al caso.

En España ya hay más tontos que botellines y el ministro Alberto Garzón hace más que bueno el aserto.

Al titular de Consumo, en pleno subidón tarifario de la luz, no ha tenido mejor ocurrencia que subir a su cuenta de Twitter un mensaje en el que afirma con todo el desparpajo del mundo que por fin ha encontrado tiempo para ponerse a leer un libro.

El ministro podemita, ese que era tan combativo en tiempos de Mariano Rajoy cuando su Gobierno retocaba al alza el recibo eléctrico, ahora se pone de perfil y prefiere dedicarse a bucear en la obra ‘literaria’ de Gerardo Pisarello, ese ‘barra brava’ que está en contra de todos los símbolos nacionales, empezando por la bandera de España.

Un libro imprescindible que por fin he podido leer con calma. Se trata de un trabajo de rigor exquisito que nace del profundo conocimiento teórico y práctico del autor, un intelectual republicano del que me declaro seguidor absoluto. Gracias por este trabajo @G_Pisarello pic.twitter.com/vNC9bwH3I3

Obviamente, en esa misma red los internautas han procedido a meterle al ministro de Consumo una descarga eléctrica de zascas hasta dejarle frito:

Hemos pasado de que recomiendes frutas y verduras de temporada a libros. Se agradece y tal. Y me alegro de que dispongas de tiempo libre para leer. Sólo nos falta que encuentres tiempo para ejercer de ministro y echarle un 👁️ al tema de la luz. Sin prisa, zagal. Tú no te estreses

Lo habrás leído de día para no encender la luz…porque con lo que cuesta!!!!

Así se puede estar tranquilo ,mientras el pueblo jodido con las subidas de la luz,gas ,precios,etc etc,para que cojones pagamos a un ministro de consumo ,si no hace nada…. cobrar si y mucho,CASTUZA POLÍTICA.

Pues desde mi más profundo conocimiento teórico y práctico, le tengo que decir que se deje de chorradas y empiece a trabajar: ¿no se ha enterado de los precios desorbitados de La Luz? Usted, es el Ministro de Consumo, no? Pues trabaje y déjese de tonterías…

Pues mire usted de ser súbdito a esclavo de comunistas, me quedo con lo primero, y su exquisito libro para usted, a mi me serviría para el encender la lumbre de la barbacoa y hacerme un buen chuletón. No hay más que ver cómo está Argentina, para que venga dando lecciones, tela.

