Un periodista hunde el teatrillo de Irene Montero sobre Afganistán: «Tenía 9 niñas en el aeropuerto y te han dado igual»

A Irene Montero se le está cayendo a pedazos su teatrillo feminista sobre Afganistán.

La ministra de Igualdad, que permaneció en un inquietante silencio los primeros días de la llegada de los talibanes a Kabul (pese a conocer el peligro que supone para las mujeres afganas), buscó redimirse en las redes sociales.

Sin embargo, más allá de las fotos posadas y unos pocos tuits, Montero quedó retratada por un conocido periodista español, que permaneció secuestrado por Al-Qaida en Siria durante 10 meses.

Se trata de Antonio Pampliega, quien también utilizó las redes sociales para mandar un duro mensaje dirigido a la ministra de Podemos tras el terrible atentado perpetrado en Kabul el pasado 26 de agosto.

Lejos de comprar la propaganda feminista de la pareja de Pablo Iglesias, el reportero fue contundente: “Tenía 9 niñas en el aeropuerto de Kabul y te han dado totalmente igual”.

El periodista desvela que, pese a haber mantenido una conversación telefónica con la ministra para intentar salvar la vida de nueve jóvenes afganas a través del aeropuerto de Kabul, Montero siquiera mostró una mínima preocupación por saber si estaban bien después de los atentados terroristas.

“Hablamos por teléfono el martes (24 de agosto). Me dijiste que movías los salvoconductos de las niñas del básquet. Ayer hablamos. Te dije que volvían a intentarlo. Después del atentado no has sido capaz de escribirme un WhatsApp para preguntarme si están todas bien. El feminismo debe ir más allá de Twitter”, respondió Pampliega a una publicación en redes de Montero.

Las nueve afganas que se buscaban salvar son jugadoras de un equipo de baloncesto, con las que mantenía contacto el periodista con el fin de ayudarlas a salir de Afganistán para evitar que se conviertan en las nuevas víctimas del régimen talibán.

Totalmente indignado, el periodista reconoció que “sé que no estaba en tu mano lo del salvoconducto. No es eso lo que te reprocho”.

No obstante, demostró su enfado al ver el desinterés de la ministra a pesar de saber que las menores se encontraban por la zona donde ocurrieron las explosiones: “Me cabrea ver que por aquí todos son loas al feminismo y a las mujeres afganas. ¡Hostias, tenía 9 niñas en ese puto aeropuerto! Y te han dado totalmente igual”.

Finalmente, lanza un último mensaje con la esperanza de que sea de interés para Montero: “Termino con este hilo (fruto del calentón y la impotencia) diciéndote que todas están a salvo. Se marcharon a sus casas media hora antes del atentado”.

Es importante destacar que Pampliega ha realizado una encomiable labor de ayuda en la distancia a varios conocidos suyos en Afganistán facilitándoles información sobre la evacuación y, sobre todo, difundiendo en redes sociales los porqués del éxodo masivo que está teniendo lugar allí.

Con cada vez menos opciones de escapar de Afganistán, Pampliega anunció que tomaría unos días para descansar y encontrar calma.

“Llego hasta aquí. Han sido dos semanas súper intensas. He hecho todo lo posible para ayudar. En ningún momento mi intención han sido las medallas o el reconocimiento público. Me ha salido porque soy así. Siento mucho haber decepcionado a tantos ‘compañeros’ por este afán de Protagonismo. Estaré lejos de las RRSS durante un tiempo. Tengo una familia a la que atender y que durante estas dos semanas he dejado de lado por lo que entendí que era prioritario. Gracias a todos los que me habéis ayudado y confiado en mi. ¡Salud!”.