Robles le ‘cruza la cara’ a Yolanda Díaz por su miserable tuit contra el Ejército: “Tiene tics y complejos»

Margarita Robles le ha ‘cruzado la cara’ a Yolanda Díaz por su desprecio a la labor del Ejército en la misión de evacuación de Afganistán.

La vicepresidenta del Gobierno publicó un miserable tuit para aplaudir la evacuación desde Kabul, pero se niega a darle el crédito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la arriesgada misión en Afganistán.

Para no utilizar palabras de reconocimiento hacia el Ejército, Policía o Guardia Civil, la ministra de Podemos optó por una fórmula alternativa, hablar de “las trabajadoras y los trabajadores públicos”.

En concreto, publicó en su cuenta de Twitter: “Las trabajadoras y trabajadores públicos han realizado una labor extraordinaria en Afganistán. Hoy en Torrejón hemos compartido instantes de gran emoción. Orgullosa de mi país cuando nos mueve la solidaridad. Trabajaremos para seguir haciéndolo”.

Son militares, policías y guardias civiles y se juegan las vida para pagar costosos sueldos de floreros inútiles como Yolanda Díaz.

Y floreras. https://t.co/YwFfQT0TBv — El Aguijón 🐝 (@ElAguijon_) August 28, 2021

Las palabras de Yolanda Díaz despertaron una gran indignación entre los usuarios en las redes sociales. Sin embargo, fue Margarita Robles quien la ‘zarandeó’ con fuerza.

La ministra de Defensa fue tajante durante una entrevista con Onda Cero al indicar que los militares que han rescatado miles de vidas de Afganistán han sido los «principales protagonistas» de la evacuación de colaboradores afganos. Por eso lanzó un ‘zasca’ a quienes evitan nombrarles.

«Los militares son los protagonistas de la evacuación y quien no lo vea tiene tics y complejos», indicó Robles al ser preguntada directamente por los «recelos» de Podemos al hablar de los militares en la gestión de esta crisis.

La ministra de Defensa ha dicho que no sabe si alguien tiene «tics del pasado» y «no lo quiere reconocer» y que en ese caso es «su problema» porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno «tener complejos». Así, ha afirmado sentirse «orgullosísima» de los militares y les ha dado la enhorabuena «con mayúsculas» por la evacuación de colaboradores afganos.

Ataques de Podemos al Ejército

A pesar de que la extrema izquierda intentó utilizar un chat de militares para atacar tanto a las Fuerzas Armadas como a Casa Real, toda la pólvora de Podemos estaba mojada y no llegó a ningún lado.

La Fiscalía Provincial de Madrid archivó, el 3 de marzo, todas las diligencias de investigación sobre el chat de militares en el que se hablaba de dar un golpe de Estado o «fusilar a 26 millones de hijos de puta».

Desde el Ministerio Público dejan claro que no existe delito de odio por considerar que los participantes se expresaron «en la confianza de estar entre amigos». En este sentido, son afirmaciones que se consolidan en la libertad de expresión que tanto inquieta y busca limitar la izquierda radical.

La decisión de la Fiscalía llegaba poco después de las últimas ofensivas de Podemos contra las Fuerzas Armadas.

El diputado murciano podemita Javier Sánchez Serna registró ante la cámara una batería de preguntas dirigidas a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la presencia de “oficiales neonazis” en los cuarteles de Cartagena.

Según un informe publicado por el diario afín a Podemos ‘Público’, al menos un capitán del Ejército del Aire, un sargento de la Armada y dos cabos primeros de Tierra y de Marina, todos en activo, pertenecerían al “grupo neonazi murciano Lo Nuestro”.

Se trata de un nuevo ataque del partido de extrema izquierda contra las Fuerzas Armadas, a las que vienen intentando intimidar cada vez que perciben voces discrepantes con las opiniones del Gobierno PSOE-Podemos.

Más desde que se encendieron las alarmas cuando una parte del Ejército denunció que se estaba poniendo en peligro la democracia en España y pusieron sus armas a disposición del Rey Felipe VI.

…y bulos

Ione Belarra (Podemos), en un fallido intento por atacar a los uniformados y a Margarita Robles (por sus críticas a Pablo Iglesias), publicó el 12 de febrero un ‘tweet’ acusando al Ejército de celebrar un acto “fascista”.

“No hay normalidad democrática si en el seno de las Fuerzas Armadas se hace un homenaje como este a la División Azul que combatió junto a los nazis. Daña la imagen de nuestro país aquí y en el exterior. No me cabe duda de que Defensa tomará medidas”, afirmó la secretaria de Estado de Agenda 2030.

Un bulo que, a pesar de contar con el apoyo de ERC (de la mano del diputado Joan Josep Nuet), no tardó en ser rápidamente desmentido, lo que deja en evidencia (una vez más) que la izquierda radical está buscando desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

Las propias Fuerzas Armadas desmintieron que el Ejército de Tierra, en concreto la Academia General Básica de Suboficiales de Tremp (Lleida), esté conmemorando ninguna efeméride ensalzando a la División Azul.

Lejos de celebrar la batalla de Krasni Bor (en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial), como quería hacer creer Podemos y ERC, el Ejército de Tierra conmemora la creación del Regimiento Montesa el 10 de febrero de 1706.

El bulo era tan evidente que la imagen que han difundido el diputado de ERC o la secretaria de Estado no tiene el formato habitual de las efemérides de las Fuerzas Armadas. Y ni siquiera el escudo que aparece en la imagen es el real de la Academia de Suboficiales.

Unos detalles que no impidieron que el diputado Joan Josep Nuet aprovechase para ir en contra de las Fuerzas Armadas. “¿En manos de quién estamos?», se ha preguntado el diputado de ERC señalando el falso episodio como la «enésima» muestra de exaltación franquista en el seno del Ejército.

Irónicamente, desde ERC y Podemos no tienen ese ‘pudor democrático’ cuando sus socios de EH Bildu mantienen su apoyo a la banda terrorista ETA.

Nerviosismo y miedo en Podemos

El pánico a las Fuerzas Armadas domina a Podemos desde que, en noviembre de 2020, un total de 39 mandos de la reserva del Ejército del Aire enviaron una carta al Rey Felipe VI y al presidente del Parlamento Europeo, David María Sassoli, para alertar de la “aniquilación de la democracia” en España.

Los representantes de las Fuerzas Armadas, encabezados por un General, plantan cara al PSOE-Podemos, así como a sus peligrosos socios independentistas y proetarras.

Los mandos del Ejército del Aire se ponen a disposición de Casa Real para ‘combatir’ a quienes atacan a la Monarquía, al Poder Judicial, a la lengua castellana y la independencia de la Fiscalía General del Estado (justamente en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado).

Otras voces se fueron sumando y poniéndose a disposición del Rey Felipe VI, lo que hace que Podemos esté buscando cualquier excusa para hacerse con el control ideológico dentro de las Fuerzas Armadas.