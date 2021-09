Joe Biden da el tercer portazo en las narices al ‘pringado’ de Sánchez: No se reunirán en Nueva York este domingo

Joe Biden vuelve a pasar, por tercera vez consecutiva, del ‘pringado’ de Pedro Sánchez.

A pesar de que el presidente del Gobierno viajará este domingo 19 de septiembre a Nueva York para intervenir en el 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder norteamericano no se reunirá con él en ningún momento.

Con el tercer portazo en las narices, el líder del PSOE volvió a centrarse en su ‘plan B’: vender su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como ya hizo en julio en su gira por Estados Unidos sin haber, aparentemente, haber logrado grandes avances.

Desde Moncloa justifican la incapacidad de Sánchez para cerrar una reunión con Biden con las medidas de prevención del COVID. En este sentido, ponen énfasis en que por las restricciones no se celebrará la habitual recepción oficial a los asistentes a la Asamblea que es costumbre por parte del mandatario estadounidense, como líder del país anfitrión, en la que se hace una foto junto a cada uno de sus invitados.

A sabiendas de las críticas por el desprecio de Biden a Sánchez, desde el Gobierno presumen que el líder socialista sí participará mediante un vídeo en un acto virtual que ha organizado Biden (que se retransmitirá el miércoles 22), para poner en común los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la pandemia, desde el punto de vista sanitaria pero también de la transformación de la gobernanza global.

En este sentido, alegan que el Gobierno de España no ha considerado oportuno solicitar esta reunión bilateral con Biden en el marco de la Asamblea General, por lo que seguirán trabajando en ello durante los próximos meses. No obstante, fuentes diplomáticas indican a Periodista Digital que desde Moncloa no han parado de solicitar un encuentro sin que la Casa Blanca diera el visto bueno.

Los portazos a Sánchez

La primera muestra del desprecio de Biden a Sánchez quedó claramente demostrada en junio de 2021 durante la cumbre de la OTAN, en Bruselas, donde se puede ver cómo Pedro Sánchez persigue al líder norteamericano por la entrada del plenario donde se celebra la reunión de jefes de Estado y de Gobierno.

Visiblemente incómodo, Biden escucha al líder del PSOE pero con una distancia que deja claro su poco interés por lo que tiene que comentarle el presidente español.

En las imágenes se ve cómo el español lleva el peso de la conversación (que ha durado apenas unos 29 segundos) mientras Biden apenas le mira. Tras ella, ambos han tomado caminos separados para dirigirse a sus asientos, sin despedirse.

Lo siguiente fue el ‘plantón’ de Biden a Sánchez en su gira norteamericana, donde no aceptó verle en ninguna de las ciudades visitadas.

Ante el fracaso del presidente del Gobierno por tener un encuentro con Joe Biden o con el alcalde de Nueva York en su gira por Estados Unidos, desde Moncloa lanzaron una campaña destacando que el líder del PSOE había ‘enamorado’ durante una entrevista a la audiencia norteamericana por su atractivo físico, lo que le llevó a ser comparado con “Superman” y su respectivo troleo a la Cadena SER en redes sociales.

Sin embargo, si algo hubo de ‘súper’ en la gira del líder del PSOE fue su gran fracaso. A solo horas de su llegada del territorio norteamericano, la Casa Blanca anuncia una gran coalición internacional para condenar la represión de la dictadura de Cuba, pero España ha sido excluida del grupo.

La iniciativa, liderada por el presidente de Estados Unidos, cuenta con el respaldo de 20 naciones aliadas a Washington. Sin embargo, España no está entre los ‘amigos’ más cercanos del país norteamericano.

Es importante recordar que, para agravar la situación, a finales de julio Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, mantuvo una conversación telefónica con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Lejos de buscar cerrar un encuentro presidencial o para anunciar nuevos acuerdos económicos, la llamada tenía por objetivo que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe con su apoyo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

¿Qué distancia Sánchez de Biden?

Además de su respaldo silencioso a la dictadura de Cuba, Nicaragua o Venezuela, existen otros aspectos que han hecho que Joe Biden no quiera siquiera reunirse 10 minutos con el líder del PSOE.

Existen varios aspectos por los que Estados Unidos da un paso atrás en su relación con el Gobierno de España. Uno de los más potentes son los nexos que vinculan al PSOE-Podemos con uno de sus principales enemigos: el régimen de Nicolás Maduro.

Es importante recordar que, durante la legislatura de Sánchez, han ocurrido episodios que han generado un gran malestar en la Casa Blanca, como ha sido la fuga del narcogeneral del chavismo, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a tan solo días de su extradición a Estados Unidos y, presuntamente, con el apoyo del CNI donde estaba Pablo Iglesias.

No en vano, la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que ayude a la captura de ‘El Pollo’ Carvajal, pasando por encima de las autoridades españolas. Empeorando la situación que, tras su nueva captura por la DEA, se estén poniendo nuevas trabas para su extradición, que ya estaba en marcha.

A los episodios incómodos para Estados Unidos se suma la polémica reunión entre José Luis Ábalos, ministro de Transportes, con la ‘número dos’ del régimen chavista en el Aeropuerto de Barajas en el bautizado ‘Delcygate’. Así como la ‘fuga’ de Pablo Iglesias en Bolivia para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.

Todo esto sumado al apoyo de sus socios de Podemos a la dictadura de Nicolás Maduro (apoyando al nuevo embajador y cónsul chavista en Madrid con un encuentro dentro del Congreso de los Diputados) y a las FARC, grupo terrorista que afecta a uno de sus aliados más importantes en América Latina, Colombia.

Finalmente, sin olvidar la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero en América Latina, quien se ha convertido en uno de los principales defensores de las dictaduras de izquierda con el apoyo legal del exjuez español, Baltasar Garzón, quien (entre otros) defiende al testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde y a la espera de su extradición a Estados Unidos.