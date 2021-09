La ‘número dos’ de Irene Montero abandona por sorpresa su cargo en Igualdad

Irene Montero pierde a su ‘número dos’ dentro del Ministerio de Igualdad.

Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, ha anunciado su dimisión por razones personales.

“Quiero contaros que, tras darle muchísimas vueltas y meditarlo en profundidad, he tomado una decisión muy difícil para mí: dejar la política institucional poniendo al servicio de Podemos los cargos públicos y en la dirección que ocupo”, ha avanzado en su perfil en las redes sociales.

Vera, que también es diputada, fue nombrada en su cargo al constituirse el Gobierno socialcomunista, en enero de 2020.

“Ha sido una decisión personal y complicada, porque después de siete años en ésta la que considero mi casa, no quiero defraudar a tantas compañeras/os que me dieron las responsabilidades que con honor he ostentado”, ha apuntado.