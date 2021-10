Un desesperado Sánchez ‘plagia’ a Ayuso: Creará la ‘oficina del español’, como la que tildó de “chiringuito”

Pedro Sánchez está desesperado por detener su constante ‘sangrado’ en las encuestas.

El presidente del Gobierno, consciente de que todos los análisis pronostican que perderá la Moncloa en las próximas elecciones generales, vuelve a ‘plagiar’ a Isabel Díaz Ayuso con la esperanza de reflotar en la intención de voto.

El líder del PSOE anunció, en el Foro La Toja, la creación de ‘En Español’. Es decir, de una Oficinal del español muy similar a la que fue criticada por el PSOE por ser «un chiringuito para Toni Cantó».

Lejos de dar los créditos de su idea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sánchez se centró en detallar que se trata de una iniciativa cuyo objetivo será «invertir en nuestra lengua común» y que abarcará el ámbito del turismo, la transformación digital y la empresa.

Irónicamente, llega justamente tres meses después de que Ayuso creara su Oficina del español para Toni Cantó tras incorporarse éste al Gobierno regional y dejar a Ciudadanos. De ahí que el propio exdiputado y actor aprovechara el anuncio para darle un palo al líder socialista.

“El gobierno socialista, de nuevo a remolque de Isabel Díaz Ayuso”, indicó en un tuit en donde sumó un reto a Sánchez: “A ver si la pone en marcha en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y País Vasco”.

El gobierno socialista, de nuevo a remolque de ⁦@IdiazAyuso⁩ “Pedro Sánchez creará una 'oficina del español' a nivel nacional como la de Toni Cantó” A ver si la pone en marcha en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y País Vasco. https://t.co/XfrUHZHrTT — Toni Cantó (@Tonicanto1) October 1, 2021

La hipocresía socialista

Es importante recordar que desde que el 30 de junio de 2021 se hizo público que el ex de Ciudadanos sería el responsable de la nueva Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, sus rivales políticos y muchos progres en los medios de comunicación rabiaron de lo lindo.

Lo más ‘suave’ que se le dijo a Cantó es que era un «enchufado» y que al final su cambio de filiación política estaba condicionada a tener uno de esos chiringuitos que él tanto había denostado.

Por supuesto, ya en un tono más ‘macarruzo’ se situó el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, que además no dudó en llamar «mierda» reiteradamente al político valenciano a cuenta de lo de la Oficina del Español.

O acusar a Cantó de que iba a estar, con perdón, «rascándose los huevos a 2 manos».

Hasta la fecha de la publicación de esta noticia, Óscar Puente no había ningún tuit contra la idea plagiada de Pedro Sánchez, y mucho menos pidiendo disculpas a Toni Cantó.

Los “chiringuitos de Sánchez”

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid del 8 de julio, la presidenta de la Comunidad se hartó de las críticas por la creación de la Oficina del Español que está liderada por Toni Cantó y no dudó en desvelar solo algunos de “los chiringuitos que enmudecen a la izquierda”.

La ‘popular’ comenzó recordando que su gobierno autonómico se divide en las consejerías de Sanidad, Educación, Empleo, Economía, Natalidad, Medioambiente.

“Las cosas normales que defienden la gente de a pie cuando sale todas las mañanas a trabajar y no las tonterías que ustedes defienden siempre, creando divisiones entre hombres y mujeres, entre rico o pobre, entre Vallecas o Salamanca. Es que no tienen idea de nada”, afirmó dejando de piedra a los representantes del PSOE, Más Madrid y Podemos.

Sin embargo, Ayuso estaba solo encendiendo los motores, ya que inmediatamente habló de los chiringuitos de la izquierda.

“Ustedes me hablan de chiringuitos. 23 ministerios, 764 asesores, Dirección General de Palancas 2030, Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de país a largo plazo, Dirección General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia… Y la mejor, la Oficina Española de la Bicicleta. No sé si es porque pone español o porque es bicicleta y no biciclete, que ustedes no lo critican”.