Las redes apuntillan a las podemita Belarra y Díaz por presumir de la saqueadora Ley de Vivienda

No dan una a derechas.

Normal, claro, en los componentes de un Ejecutivo que inclina más por seguir los preceptos del más rancio chavismo.

La última ‘hazaña’ del Gobierno Sánchez, con las ministras podemitas Ione Belarra y Yolanda Díaz a los mandos, ha sido la de sacar adelante una Ley de Vivienda que va directamente contra los grandes y pequeños propietarios de vivienda.

Además es que no disimulan un ápice y dejan bien a las claras que su meta es ir en contra de los dueños de los pisos:

La reacción de los internautas no se hizo esperar ante las bolivarianas pretensiones de la vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista:

El problema de acceso a la vivienda se soluciona si con nuestros impuestos se hiciera vivienda publica! Menos ministerios y más soluciones de verdad, no ésta barbaridad y éste saqueo.

Q grandes empresas??? Esto al final lo va a pagar el pequeño ahorrador. Si supieras de Oferta y Demanda sabrías q han bajado los precios al haber más oferta. Al @PSOE le pasará factura. No puede ser de otra manera. @NadiaCalvino . El propietario tonto será si alquila con pérdidas

Porqué no empiezas por bajarte el sueldo y dar como vivienda social los 423 m2 de vivienda pública que okupas? Vivirían 5 familias necesitadas en esos metros.

Que a gusto se legisla con tanto espacio no? «Yolanda Díaz, obligada a desvelar que ocupa la mayor vivienda oficial del Gobierno: 443 m²» https://t.co/u3HcAQINq7

Nueva Ley de Vivienda, se va a proteger más al propietario ante los okupas? En los alquileres, justicia sobre el arrendatario y arrendador, no se puede hacer leyes embudos

No entiendo q sabiendo q esta ley se ha hecho en Alemania y no funciona, la pongáis aquí para perder el tiempo y meteros con la propiedad privada q es la que genera trabajo Hacer viviendas para los trabajadores, cómo hizo Franco y dejar que la gente acumule riqueza q da trabajo

Los alquileres acaban de subir 250€.Los jóvenes prefieren trabajar no paguitas. Los españoles queremos jubilarnos y disfrutar nuestras pensiones ganadas, no dar paguitas a los que no han cotizado nunca. Lo hacéis todo al revés.

— me lo permito (@capadociados) October 5, 2021