El descacharrante momentazo del ministro Escrivá liándola parda con una botella de agua

Y este señor es ministro de España.

José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social y Migraciones del Gobierno socialcomunista, ha demostrado tener menos habilidad a la hora de servirse un vaso agua que con las complejas cuestiones que día a día debe resolver en su Ministerio.

En una conferencia celebrada el 1 de octubre de 2021 en la Fundación Mapfre, Escrivá demostró tener algún que otro serio problema para distinguir un vaso de un atril a la hora de verter el contenido de una botella.

El momentazo del responsable ministerial confundiéndose y sirviéndose el agua en el atril pasó desapercibido en su momento, pero algún ‘aguililla’ ha optado ahora por subirlo a redes y ha hecho viral el patinazo.

Escrivá empezaba su discurso en el transcurso de la presentación del Mapa de Talento Sénior, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics, de la Fundación Mapfre cuando una azafata le dejaba una botella de agua en el cubículo correspondiente en el atril.

El ministro cogió de manera mecánica la botella, la abrió y empezó a echar el líquido….¡¡¡en el hueco que hasta unos segundos antes ocupaba la botella en el atril!!!

En cuanto Escrivá quiso coger lo que él pensó que era el vaso cayó en la cuenta de la pifia y entre risas solo acertó a decir esto:

¡Ah! ¡Esto no es! Me parecía complejo… Ahora tengo un problema. Mucho cuidado con la botella ahora.

Obviamente, la escena no pasó desapercibida para los internautas que se troncharon a risas frente a la torpeza demostrada por el titular de Seguridad Social:

No seáis malos, eso le puede pasar a cualquiera, no le han dado el libro de instrucciones de cómo llenar un vaso de agua, y se lo dan igual no sabe interpretar lo que dice. 😂😂😂

