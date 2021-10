Las otras ‘lindezas’ de la mano derecha de Irene Montero contra algunas mujeres: «Terfas, bolleras con pene»

Como diría el clásico, es para miccionar y no echar gota.

La ‘flamante’ nueva secretaria de Estado para Igualdad, Ángela Rodríguez, ‘Pam’, tiene una lengua muy larga y una boquita merecedora de ser restregada a base de bien con lejía.

La número dos de Irene Montero debe tener una fijación maniática a la hora de referirse a determinadas mujeres porque sus vocablos no son, precisamente, de corte diplomático.

Ya en su momento se las tuvo tiesas, allá por 2015, con una compañera de En Marea, la marca blanca de Unidas Podemos en Galicia.

Rodríguez se refirió en un chat interno de la formación a Carmen Santos, secretaria general de la formación, como «puta coja».

Tal fue el follón que se montó que Rodríguez fue denunciada ante la Comisión de Derechos y Garantías estatal de Unidas Podemos por el insulto a una compañera con una discapacidad física:

Sin embargo, no dimisión ni pepinillos en vinagre.

Y cinco años después, secretaria de Estado de Igualdad.

Pues bien, para desdoro de alguien que encima debería de tener no solo ya un perfil institucional, sino que además debería de tener un pasado impoluto para según qué funciones, resulta que no, que por las redes siguen encontrándose ‘lindezas’ de este calado:

Terfas, no me escribáis para intentar convencerme de que las personas LGTBI estamos equivocadas o somos culpables. No voy a dejar de ser bisexual ni de defender mis derechos.

No son argumentos racionales los vuestros, son narrativas que validan los discursos de odio. BLOCK.

— Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) July 22, 2021