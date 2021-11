Iceta provoca la rebelión del resto de España por el manguerazo a la carta de 20 millones a Barcelona

El enfado es morrocotudo.

Y no es para menos viendo la noticia adelantada por el diario ABC sobre los 20 millones de euros con los que Miquel Iceta riega a la ciudad de Barcelona.

El ministro de Cultura, de manera caprichosa, mima a la Ciudad Condal, en un claro guiño a sus socios separatistas para que estos no pongan más trabas de lo deseado a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Por supuesto, la medida ha provocado la indignación del resto de España, especialmente en aquellos enclaves donde la apuesta por la cultura es una seña de identidad inequívoca y ven que a cambio reciben el desprecio de un ministro de Cultura que está a lo que está, a ponerse de alfombrilla del independentismo.

Iceta ha optado por sacar adelante un Real Decreto por el que se promueven en Barcelona las instituciones más relevantes de la ciudad a través de programas de actividades y refuerzos de sus infraestructuras.

Pero el asunto huele a fétido, peor que un túmulo mesopotámico.

La portavoz de Cultura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Sol Cruz-Guzmán, ha sido muy clara:

No tiene sentido. Para hacer eso, vale cualquier otra ciudad: Granada, Sevilla, Valladolid, Santiago . No es solo un agravio comparativo con otras ciudades, es que no va a servir. Habría sido interesante si se hubiera planteado un proyecto para España. Esto es una forma de hacer un presupuesto en paralelo.

Ciudadanos echa más leña al fuego y detalla que uno de los principales beneficiarios de la medida de Iceta es el Instituto de Cultura de Barcelona, una institución que, a través del consistorio de Ada Colau, se ha utilizado pra sufragar las acciones de la Plataforma por la Lengua, una asociación que vela por la imposición del catalán y la erradicación del castellano.

Este Instituto se llevará nada más y nada menos que 5,6 millones de los 20 consignados por Iceta para la Ciudad Condal.

Llama poderosamente la atención esa cifra para una sola ciudad cuando, por ejemplo, Andalucía, que alberga siete sitios patrimonios de la humanidad, apenas tiene comprometidos 15 millones de euros.

Tanto es así, que la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se hacía una pregunta de cajón:

¿Y mis ocho capitales por qué no? Me gustaría saber qué tienen que hacer mis ocho capitales para poder acceder a ese decreto y tener esa financiación extraordinaria, sobre todo teniendo el patrimonio que tiene Andalucía, que es absolutamente incomparable. Yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos.

Cuando hemos conocido los Presupuestos, resulta que en inversiones reales hemos perdido cinco millones de euros respecto al año pasado. Granada no aparece. Almería no aparece. Cádiz no aparece. Es necesario convocar una conferencia sectorial sobre cultura y patrimonio con el ministro Iceta para conocer la opinión de comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia.