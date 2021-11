Los afectados por el volcán de La Palma estallan contra Sánchez: «Viene a sacarse la foto, pero aún no hemos visto las ayudas»

Se han hartado de lo lindo.

Y razón no le falta a la buena gente de la isla de La Palma.

El 19 de noviembre de 2021 se cunplirán los dos meses desde que el volcán de Cumbre Vieja empezará a eruptar lava por buena parte de los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso y, a pesar de las promesas de los políticos, en especial de las de Pedro Sánchez, los afectados siguen sin ver las ayudas.

Este 18 de noviembre de 2021, a poco más de 24 horas para que se cumplan esos dos meses, el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) estuvo in situ en la Isla Bonita entrevistando a afectados por la destrucción provocada por el volcán.

Y los testimonios no han podido ser más elocuentes.

Uno de ellos, el de José Andrés, vecino del barrio de La Laguna (Los Llanos de Aridane), era bien claro.

La propia Susanna Griso comentaba sorprendida que después de 60 días desde que se produjeron las primeras explosiones del volcán aún no se hayan materializado las ayudas más importantes, entre ellas las de alojar en otras viviendas a los afectados:

¿Qué perspectiva tienes, José Andrés, de acceder a una vivienda porque llama la atención el hecho de que dos meses después todavía no se haya entregado una casa a las más de 500 familias afectadas y que la necesitan como primera vivienda? ¿Qué te dicen a ti?

El entrevistado no dejaba tampoco lugar a la duda y criticaba al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a otros dirigentes políticos como el jefe del Ejecutivo canario, el socialista Ángel Víctor Torres, por estar solo pendientes de la foto de rigor:

Mi vivienda aún la tengo en pie, pero yo lo que opino es que están haciendo las cosas muy mal. Ya había 18 casas desde el tercer día del volcán y mira la fecha en la que estamos y todavía no han repartido nada. No dan las casas ni las ayudas que han venido de fuera. ¿A qué vienen? ¿A sacarse la foto y a quedar bien por la tele? No lo veo justo. Hay que estar aquí y sufrirlo y vivirlo como lo estamos haciendo nosotros.