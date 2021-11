Escándalo: Irene Montero regala 250.000 euros a un ‘amiguete’ de IU y adulador de Pablo Iglesias

Irene Montero ha firmado un contrato por 250.470 euros con la consultora Red2Red y la Federación de Mujeres Progresistas para la elaboración de una “Estrategia estatal para combatir las violencias machistas”. Gracias a este acuerdo, la consultora trabajará para el Ministerio de Igualdad hasta diciembre de 2025, más allá incluso de lo que durará esta legislatura del Gobierno de coalición, tal y como publica el portal impactonoticias.

Red2Red está dirigida por José Moisés Martín, un economista con estrechos lazos con la izquierda política española. Martín fue candidato por la confluencia Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa a las elecciones europeas de 2004. Entre sus compañeros de lista se encontraban Willy Meyer, europarlamentario por IU hasta 2014, cuando dimitió tras hacerse público que el fondo de pensiones en el que participaba era manejado por una sicav en Luxemburgo.

También acompañaban al actual director general de Red2Red la actriz Pilar Bardem, el político independentista acusado por sedición y malversación Raúl Romeva, y Luis García Montero, que hoy forma parte del Gobierno de Sánchez como director del Instituto Cervantes.

Además, desde 2020, José Moisés Martín también está vinculado al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos como miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Transición Digital.

Este economista ha publicado en diversos medios de comunicación, como Eldiario o Ctxt, donde ha defendido propuestas de Podemos. En este último diario publicó en 2015 un artículo titulado ‘Las propuestas de Podemos: la izquierda es cuestión de grado’, donde alaba el programa económico de la formación morada, llegando a señalar que «es el programa más social.

Es técnicamente sólido, de inspiración keynesiana y está a la izquierda de los otros partidos, no porque sea rupturista, sino porque han subido (un poco) más el termostato».

También hay artículos suyos en el panfleto Eldiario defendiendo el voto para Syriza, la formación de izquierda radical que recibió el apoyo directo del exlíder de Podemos Pablo Iglesias. En su artículo, Martín concluía que «votando a es bastante probable que Grecia cumpla un memorando donde sus condiciones mejoren sustancialmente, porque dado el estrepitoso fracaso del plan de rescate de Grecia, sólo puede mejorar. Hacen bien los griegos en plantearse esta opción de cara a las próximas elecciones».

El citado medio asegura que Martín puntualiza que a pesar de que hace 17 años que se presentase a las elecciones europeas con IU, lleva 10 sin tener relación con el partido y afirma no conocer personalmente a Irene Montero. «Nos presentamos a esta licitación igual que nos presentamos a muchas otras y no ganamos», subraya. El economista ha hecho hincapié en que no guarda ninguna relación con Podemos.

Desde el Ministerio de Igualdad insisten en que «todos los ministerios del Gobierno cumplen escrupulosamente y estrictamente con los procedimientos establecidos en la legislación de contratación pública».