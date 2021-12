El Gobierno Sánchez alista el golpe final a los planes de pensiones privados

Hachazo a los planes de pensiones privados.

El Gobierno Sánchez prepara el terreno para acabar con ese sistema por el que solo subsistirían una especie de superfondo de pensiones y los planes de empresa.

El asunto no viene de nuevas.

Tal y como recuerda el diario ABC este 2 de diciembre de 2021, ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se puso en el punto de mira el ahorro privado.

Se pasó de beneficiarse de una deducción fiscal de 8.000 euros a solo 2.000 por haber contratado planes de pensiones privados.

Pero no contento el Ejecutivo socialcomunista con esa medida, ahora da un giro más a la manivela de ahogar económicamente a los españoles que se han decantado por ese tipo de pensiones y les reduce la cantidad otros 500 euros, hasta quedarse en unos raquíticos 1.500.

El argumento esgrimido por el gabinete sanchista es que los fondos de pensiones tienen unas comisiones muy altas y que las deducciones solo benefician a las clases altas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a señalar que sólo el 8% de los españoles con planes individuales aportaban más de 4.000 euros.

Ahora mismo hay 7,4 millones de ciudadanos que han suscrito esas pensiones privadas y el objetivo de PSOE-Podemos es acabar con esos planes privados de una manera muy aviesa, dejando a cero las deducciones.

Eso sí, por lo pronto la ministra de Hacienda ha señalado que tiene que esperar a que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y que el grupo de expertos formado para acometer la reforma fiscal evacúe el informe pertinente.

El objetivo que hay detrás de esta medida es clara, una apuesta por lo público y colectivo.

El propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, conseguía que el Consejo de Ministros le diera el placet a su superfondo de pensiones.

Se trataría de darle un impulso a los planes de pensiones de empleo para tumbar esos planes privados que tienen comisiones más sugerentes para los ahorradores.

La norma del que será el primer gran fondo de pensiones de empleo público de España establece que en ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora podrán resultar superiores al 0,4%, mientras que este límite se fija en el 0,1% para las entidades depositantes, lo que arroja un máximo de comisiones del 0,5%, cifra idéntica a la que tienen los planes de empresa y muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales, del 1,24%.

Como reza el editorial de ABC, al final lo que se pretende es poner coto y aniquilar los planes privados de ahorro:

El maltrato económico al ciudadano es constante, y todo ello para proteger intereses ideológicos que hunden nuestras finanzas. En vista de que ya no rectifica, tampoco puede decirse que el comportamiento del Gobierno sea errático. Es deliberadamente inconsciente, porque avisos y alertas recibe de todas partes. La ideología ha viciado cada decisión de Sánchez hasta el punto de penalizar, y llegar a anular los planes de pensiones privados individuales.

El proyecto de Pedro Sánchez ya no es ir reduciendo, como anuncia, los incentivos fiscales, sino abocarlos a cero. Lo preocupante no es solo la deriva económica, sino el diseño de una economía tan ideologizada como destructiva en términos de déficit, gasto, deuda pública, impuestos y ocultación de la realidad. Ya podría celebrar tres Consejos de Ministros semanales, que no arreglaría nada.