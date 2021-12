Toni Cantó rejonea a Ángel Gabilondo por ponerse de perfil con el acoso al niño de Canet: «¡Cobarde!»

Lo está petando en redes.

Toni Cantó, director de la Oficina del Español, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, ha salido a dar la cara en favor de la familia del niño de Canet de Mar, acosada por pedir lo que es de ley, las horas estipuladas para que se imparta castellano en la escuela.

El actor y político ha saltado como un resorte al observar la actitud pasiva que ha adoptado el máximo exponente de una institución como es la del Defensor del Pueblo.

El integrante del Partido Popular no entiende la postura de Ángel Gabilondo y no ha dudado en referirse a él como un «cobarde».

Cantó tiene claro que el político socialista y ex rival de Isabel Díaz Ayuso por la Presidencia de la Puerta del Sol no quiere importunar a Pedro Sánchez después de que este le facilitara una vía de escape, un echadero para no tener que estar dos años más a la sombra en la Asamblea de Madrid.

Sobre el acoso a un niño de 5 años en Cataluña: “De lo que hemos conocido hasta ahora yo digo que no hemos conocido lo que tenemos que conocer para poder tomar una resolución” Gabilondo. Defensor del Pueblo. Cobarde. pic.twitter.com/W3CUzhVWbE — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 10, 2021

Y no es el único mensaje que Cantó ha lanzado sobre el escrache al niño de 5 años de la escuela Turo del Drac en esa localidad barcelonesa.

El director de la Oficina del Español tampoco deja indemnes a los prebostes de la Generalitat de Cataluña por haber alentado ese acoso contra el alumno y sus padres:

La degradación que no para.. https://t.co/BYbe76GYGo — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 10, 2021

Doble discriminación: El Govern apoya a las familias que señalaron a los padres que consiguieron el 25% de castellano en Canet La campaña para desobedecer de los padres de una escuela de Canet pone en la diana a un alumno de cinco años y sus progenitores https://t.co/mTSFpmY0u5 — Toni Cantó (@Tonicanto1) December 8, 2021