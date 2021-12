Sánchez, que convocó a toda prisa la comisión de delitos de odio por el ‘bulo gay’, calla con el niño de Canet

Mutis por el foro ante el acoso a un menor en Canet de Mar.

Pero mucha prisa se dio ante lo que luego se demostró ser una denuncia más falsa que un euro de madera.

El presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez, no vaciló a primeros de septiembre de 2021, en exigir estar en la presidencia de la Comisión contra delitos de odio después de que saltase la noticia de una agresión a un joven gay en el barrio de Malasaña (Madrid).

El problema es que dicha agresión nunca llegó a existir.

Porque el chaval denunciante, después de drapear de detalles su relato ante la Policía, acabó cantando la verdad.

Ni ocho encapuchados, ni un portal siniestro ni nada que se le pareciera. El tipo se sometió a una sesión sado-masoquista y montó todo el follón para evitar que su pareja conociera la verdad de los hechos, que era un casquivano de tomo y lomo.

Pero a Sánchez le dio igual y allí que estuvo presidiendo la comisión.

Sin embargo, ahora que el inquilino de La Moncloa tiene ante sí la oportunidad de oro de reclamar la convocatoria y la presidencia de la comisión de delitos de odio por lo sucedido en Canet de Mar (Barcelona), Sánchez prefiere callar.

Más allá de que esa localidad barcelonesa no es el barrio madrileño, y no hay cosa que más le ponga al jefe del Ejecutivo que vender la idea de un Madrid homófobo y odiador, al socialista no le interesa ponerse a mal con sus socios separatistas.

Por eso, ante el acoso sufrido por el niño de 5 años y su familia por reclamar lo que es de ley, las horas docentes a impartir en castellano en Turo del Drac, el Gobierno echa balones fuera.

Y ni siquiera pueden confiar en un Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, más preocupado de agradecerle a Sánchez la canonjía que le ha buscado después de su revés electoral en Madrid.

Ahora el presidente del Gobierno no tiene prisa en convocar esa comisión contra los delitos de odio, a pesar de que tiene pruebas sobradas del señalamiento contra un menor y su familia.

Y ahí ha estado muy veloz e ingenioso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha recordado a Sánchez que perdió salva sea la parte para convocar esa comisión ante una denuncia homófoba que se demostró más falsa que una camiseta del top manta.

De hecho, el regidor madrileño ha sido tajante a la hora de preguntarle cuándo piensa reunir a los miembros de ese órgano para tratar el tema de Canet de Mar: