La peor ‘inocentada’ de Sánchez: Iglesias, Ábalos y Huerta, entre los 23 exministros condecorados

Podría estar en el marco de una inocentada, dado que se trata del 28 de diciembre, pero no.

El Consejo de Ministros ha aprobado en esta fecha reales decretos para conceder la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a 23 exministros. Por suerte y para evitar un bochorno de mayor calado, la distinción incluye también a ministros del Partido Popular de gobiernos anteriores, pero no por ello deja de chirriar enormemente.

Y es que entre la lista de condecorados aparecen auténticas joyas de exposición que deberían haber sido de todo menos galardonados con una distinción precisamente por su trabajo y esfuerzo para España y por su servicio a la Corona.

Pablo Iglesias se convirtió en casta

Es el caso de Pablo Iglesias, sin ir más lejos, que se sirvió de su etapa como vicepresidente básicamente para convertirse en casta y mejorar su estatus de vida. Eso sí, abandonó el Gobierno más pronto de lo esperado y finalmente acabó retirado de la política -o algo parecido-, de unas maneras bastante lamentables para alguien que se tiene a sí mismo en tan buena estima.

No hizo nada el podemita jefe como parte del Ejecutivo, salvo cuestiones para la galería y colocar ahí a sus amigos (incluyendo a Irene Montero, por supuesto). A Iglesias, además, le pasó por encima la pandemia como responsable del apartado social del Gobierno.

Al margen de la coña que entraña todo esto, lo cierto es que está distinción se otorga de manera casi automática a todos aquellos que han sido miembros del Gobierno de España, sin entrar a valorar sus méritos en el ejercicio de su cargo. Tremendo.

Ábalos, el ‘rey’ de los escándalos

Y qué me dicen de Ábalos. El ministro sacrificado por Sánchez a última hora (julio de 2021) ante el inminente peligro de que salieran a la luz alguno de sus escándalos -como posteriormente pasó- o simplemente porque ya traía tras de sí una mochila muy cargada de pufos (Delcygate, Plus Ultra, etc).

Recuerden aquel texto de Ketty Garat:

Ábalos se entregó a la vida nocturna, con fiestas y mujeres en locales y pisos privados en plena pandemia. No se había iniciado aún la nueva normalidad y le llegaban al Presidente las más sórdidas informaciones sobre las andanzas de su antaño pretoriano socialista.

Condecorado por seis días como ministro

Para completar el desparrame, la condecoración a Màxim Huerta, ‘el breve’. Apenas seis días duró el ministro de Cultura y Deporte que tuvo que dimitir por una defraudar a Hacienda años atrás, que si le llega haber pillado más tarde, con varios escándalos del Gobierno ya en ciernes, no lo habría hecho. Al periodista le dieron luego un programa en TVE para agradecerle los servicios.

¿Por qué no Carmen Montón?

Sí echamos de menos en la lista a otra ministra que se fue rápido y corriendo (duró 100 días), y que ya habría sido el acabose de la desfachatez; Carmen Montón. Sí, la del máster fake. Piensen que podría haber sido peor, era la ministra de Sanidad en época prepandémica, imagínense…

El morbo de los condecorados del PP

Lo sorprendente de esta lista es que en el Gobierno hayan querido maquillar algo, cuando en realidad entre socialistas y podemitas son de hacerlo todo por las bravas. De modo que entre los condecorados figuran siete ministros del PP con Rajoy en la presidencia, que tienen algo en común: a todos ellos les negó la condecoración la impertérrita Soraya Sáenz de Santamaría: José Manuel García-Margallo, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Morenés, José Ignacio Wert, José Manuel Soria, Luis de Guindos y Alfonso Alonso.

Pues ya tienen su premio.