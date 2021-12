Primera víctima del plan de censura del PSOE: Presidencia retira la acreditación a Josué Cárdenas (7NN)

El plan de censura a los medios de comunicación de Pedro Sánchez ya se ha cobrado su primera víctima.

Presidencia del Gobierno ha decidido retirar la acreditación de Josué Cárdenas, periodista del canal de televisión 7NN.

Una información que ha sido confirmada por el comunicador en su cuenta de Twitter, quien ha sido contundente: “7NN TV no gusta en Moncloa…”

Se trata del mismo periodista que se encaró y dejó en la lona a Gabriel Rufián el pasado 16 de noviembre.

El periodista de 7NN quería conocer el posicionamiento de ERC sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y de la protesta de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil contra la misma. Sin embargo, el diputado catalán volvió a reusarse a responder a los medios incómodos para la extrema izquierda.

“No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”, dijo Rufián como ya ha hecho a los periodistas de ‘Estado de Alarma’ o de ‘OkDiario’. Sin embargo, no esperaba que Josué Cárdenas le plantara cara

“Pero Sr. Rufián como comprenderá es un nuevo medio y usted no es nadie para decirme si soy extrema derecha o extrema izquierda. Yo le pregunto y no le digo si es usted de extrema izquierda, si es independentista o si es golpista…no utilizo ninguno de estos términos, que usted si utiliza conmigo”.

Rufián no entró en razón y lanzó un borde: “Opino lo mismo que hace 20 segundos”. Lo que llevó al periodista a tener que responder de nuevo: “Yo también opino lo mismo y le agradecería que me respondiera, porque sería una falta al decoro de esta cámara. Usted cobra un sueldo, por favor si me pudiera responder se lo agradezco”.

Sin embargo, el diputado de ERC se mantuvo en su escondite del “no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”. Si bien el periodista le recordó que “no estoy valorando su ideología” y le pidió no cuestionar la suya, el independentista no dio marcha atrás.

Ante la falta del apoyo del resto de los compañeros de los medios de comunicación, Rufián abandonó la sala de prensa sin dejar clara cuál es la postura de ERC sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.

Posteriormente, Josué Cárdenas contó lo que pasó con el portavoz de ERC:

“Quería dar un dato, cuando después me he encontrado con Gabriel Rufián, la situación ha sido dantesca, yo estaba preparado para mi directo y él, de una manera cómica, me ha saludado a lo nazi, que es una manera de estigmatizarnos y etiquetarnos. A él le va la marcha, le gusta ser trending topic pero esta vez no lo va a ser por hacer uno de sus sketch, sino porque la ciudadanía le está presionando para que responda. Gabriel Rufián, ¡respóndenos! Nos quedaremos mucho más tranquilos y es su trabajo”.

Las redes se vuelcan con @JosuCardenas99 y #7NN repitiendo a @gabrielrufian la pregunta que se ha negado a contestar. Así se ha despedido el diputado catalán del periodista. #LaAlternativa pic.twitter.com/ZAuiLPzjEl — 7NN Noticias (@7nn_Tv) November 16, 2021

Acallar a los críticos

Después del coche con el periodista de 7NN TV y de ‘Estado de Alarma’, el equipo de comunicación de ERC (con el apoyo de los del PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH-Bildu, JuntsxCat, PDCat, Más País-Equo, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias) envió un escrito dirigido a la Secretaría General del Congreso de los Diputados, en el que solicitan a la Cámara tomar medidas para restablecer «el buen funcionamiento de las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados sin poner en riesgo la libertad de información y el buen clima que siempre ha existido”.

Se trata de una estrategia con la que buscan no solo silenciar a los medios y periodistas que resultan incómodos para la izquierda y extrema izquierda, sino incluso promover su expulsión de las ruedas de prensa. En este sentido, solo quedarían acreditados los medios de comunicación afines a los independentistas, comunistas y socialistas.

Javier Negre explica a Periodista Digital que se trata de una medida “intolerable”

El periodista denuncia que a ‘Estado de Alarma’ lo han convertido en “el medio más censurado e insultado en las ruedas de prensa”, por lo que han “buscado silenciarlo por parte de los grupos políticos que vivían muy tranquilos hasta que llegamos”.

“Nos estamos convirtiendo en una especie de Venezuela y Cuba”, lamenta Negre, quien no ha dejado pasar para criticar “tanto la cacería como el silencio cómplice de otros compañeros de los medios de comunicación y de la propia Asociación de Periodistas del Congreso”.

“Los cachorros de ETA no lograron silenciarme con sus amenazas, tampoco los independentistas con sus agresiones y ahora tampoco lo van a lograr Rufián, Pablo Echenique o el PSOE”.