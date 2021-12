La chorrada de Nochevieja de Irene Montero: despilfarrar un millón para pedir que los hombres preparen la cena

Es la nueva, que no la última, ocurrencia de Irene Montero.

La ministra de Igualdad ha vuelto a sacarse del magín una de esas ideas que parecen más propias del día de los inocentes.

Pero como se entiende que el mismo ya pasó a mejor vida, al menos en este 2021, hay que colegir que la ex de Pablo Iglesias plantea muy en serio la chorrada de la campaña de ‘Esto no se hace solo’.

Este engendro, que sale por un millón de euros, pretende concienciar a los hombres de que las cosas del hogar no se hacen por arte de magia.

Montero, a pocas horas de que 2021 diga definitivamente adiós, se marca una de esas iniciativas de género para que los varones dejen de estar, según ella, disfrutando de la holganza y se pongan manos a la obra en la cocina y en la mesa.

Las tareas de cuidados son mayoritariamente asumidas por mujeres. Poner la mesa, cocinar, planchar, limpiar y organizar, la carga mental, son tareas que no se hacen solas. Démosle la vuelta y corresponsabilicémonos todos y todas. #EstoNoSeHaceSolo #PlanCorresponsables pic.twitter.com/1sq2MWZFQ6

Lo más chocarreante del asunto es que viene a plantear la obligación de que los hombres se pongan las pilas la persona que, precisamente, no se distingue por enfangarse en las tareas propias del hogar.

Además, ¿para qué? Irene Montero siempre ha demostrado que si quiere que alguien haga por ella las cuestiones domésticas no es, precisamente, un hombre.

En el casoplón de Galapagar recurrió a una de sus escoltas para que le hiciera los recados. Y luego, en el colmo de los despropósitos, utilizó a una militante de Unidas Podemos, Teresa Arévalo, para que cuidase de sus hijos. Posteriormente, a modo de premio gordo, la nombró alto cargo del departamento gubernamental.

Evidentemente, las reacciones se produjeron en cadena ante el dislate de la señora Montero:

En mi casa todos cocinamos, todos limpiamos… Me nombras secretaria de Estado?

Irene, es intolerable que en el tweet falte la referencia a TODES, ¿o es que a ELLES no les aplica la CORRESPONSABILIDAD?. Cuidadito con esos fallos en el lenguaje inclusivo…😉… no bajemos la guardia y también incluyamos a TODIS Y TODUS. Saludos de un Pony, pero, responsable.

En mi casa, y en casa de mis hijas e hijo, todo está repartido. Seguro que no lo está en otras culturas o niveles culturales pero, ¿de verdad creen que van a convencerles de algo con anuncios? Por favor, no gasten mi dinero en tonterías. Fuera hay hambre, paro y empresas cerrando

Yo no se en que “tipo de familia” se ha criado usted Sra Ministra. Yo tengo 53 años y soy el pequeño de tres hemanos, es decir no naci ayer precisamente. En mi familia todos hemos hecho de todo en casa sin ningun Ministerio que nos lo dijese.Igual el problema esta en su casa.

Yo no puedo poner el horno, la lavadora o pasar el aspirador en casa….

No soy machista…..el precio de la luz me lo impide

Y lo sabes!!! pic.twitter.com/WJ0MX6Rem6

— Y lo sabes!!! (@YlosabesLo) December 30, 2021