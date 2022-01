Marcos de Quinto pasa de las excusas del “gili-ministro” Garzón: “Se comporta como un imbécil”

Alberto Garzón sigue recibiendo una lluvia de palos.

Ni sus excusas, ni la desacreditación del Gobierno de Pedro Sánchez han calmado a los españoles por el ruin ataque del ministro comunista a la ganadería española en la prensa británica.

Marcos de Quinto, que sigue sin ‘tragarse’ los pretextos de Garzón, le atiza nuevamente en las redes sociales: “El gili-ministro de Consumo se inmiscuye en temas que no le competen, pues corresponderían a Agricultura o a Medio Ambiente”.

A lo que agrega que “cuando un ministro se comporta como un imbécil, señalarlo como imbécil es de justicia”.

El gili-ministro de Consumo se inmiscuye en temas que no le competen, pues corresponderían a Agricultura o a Medio Ambiente. Cuando un ministro se comporta como un imbécil, señalarlo como imbécil es de justicia. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) January 6, 2022

Sin embargo, el ex de Ciudadanos no es el único que busca hacer ‘parrilla’ al comunista.

La secretaria de Agricultura y Despoblación del PP y portavoz de Agricultura en el Congreso, Mila Marcos, ha calificado dichas mociones de “ofensiva nacional en defensa” del sector ganadero y de “llamativamente triste” el tener “que defenderles de su propio Gobierno”.

Así, a través de sus grupos municipales, provinciales y regionales, el PP presentará mociones en ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares, exigiendo la rectificación “inmediata”, por parte del presidente del Gobierno, de las declaraciones realizadas a la prensa internacional por el ministro de Consumo.

Garzón, solo ante el peligro

El ministro de Consumo no ha encontrado el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez en su ataque a los ganaderos españoles en ‘The Guardian’.

Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación profesional, era la primera en darle la espalda al comunista.

Durante una entrevista en Onda Cero, la socialista indicó que las declaraciones de Garzón eran «a título personal».

«La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero».

Alegría ha añadido que esta postura del Ejecutivo, quedó claramente demostrada con la aprobación de la Política Agraria Común (PAC), «uno de los elementos más importantes cuenta con el apoyo del sector ganadero».

Si bien no ha querido entrar a valorar las críticas del presidente aragonés, Javier Lambán, en las que el dirigente socialista ha pedido que Garzón «no puede ser ministro ni un día más».

La ministra por su parte, ha recalcado que las palabras de Garzón no corresponden con la postura del Gobierno, ni tampoco con el Ministerio de Consumo, del que Garzón es ministro. «En la propia entrevista no marca ninguna posición del Gobierno, son a título personal, no es la primera vez que lo hace».

Con todo, la ministra ha asegurado que España «es un país gran productor de alimentos de calidad» y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos, además asegura que «ambos generan empleo y economía».

En este sentido, se posiciona en el mismo lado que el presidente aragonés y líder regional del PSOE, Javier Lambán, quien ha atizado al ministro comunista. En concreto, calificó sus declaraciones de “desgraciadas e insensatas”.

“Son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible”, precisó. Incluso, se pone de lado del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para darle un ultimátum a Alberto Garzón: “Rectificar ya o dimitir”.

El enfado de Javier Lambán fue tan descomunal que no dudó en asegurar que Alberto Garzón “es en sí mismo un insulto a la inteligencia”.

¿Dimisión?

Tras las duras palabras de la ministra de Educación y Formación profesional, llegaron las de Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno.

En declaraciones a laSexta, decidió desautorizar la pifia de Garzón, asegurando que estas opiniones son individuales y no del Gobierno; «Hablaba a título personal».

Tras catalogar las declaraciones de su compañero en el Gobierno como un error, llegó la pregunta que evidentemente se iba a formular sobre la dimisión del ministro.

Sin embargo, Isabel no descartó la salida del ministro comunista, sino que se limitó a decir: “Eso se lo deberá preguntar a él».