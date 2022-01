Sánchez desata el cachondeo en Twitter por su ‘book’ fotográfico siguiendo el conflicto en Ucrania

A ver si al final la responsabilidad no era de Iván Redondo.

Nos referimos a la querencia de Pedro Sánchez por la imagen y por inmortalizar cualquier momento.

Al poco de llegar a La Moncloa hicieron fortuna unas fotos del presidente del Gobierno despachando asuntos en el Falcon y luego haciendo posados como si fuera un modelo de Ray-Ban.

Siempre se dijo qiue aquello había sido idea del gurú sanchista, ese mismo al que decapitó el 10 de julio de 2021 en su remodelación ministerial.

Pero vista la ‘genialidad’ que se han marcado desde el Palacio de La Moncloa con la distribución de instantáneas del jefe del Ejecutivo socialcomunista siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania, parece que esto de salir en las fotos era más una idea de Sánchez que de Redondo.

La Secretaría de Estado de Comunicación distribuyó a los medios as imágenes del presidente siguiendo la última hora del conflicto en el expaís soviético con la intención de transmitir la sensación de que España estaba pendiente de cualquier novedad:

Sin embargo, el efecto conseguido fue más bien el contrario y produjo un choteo de marca mayor en las redes sociales:

Me parece normal que escribas igual con la derecha que con la izquierda, yo también soy ambidiestro, pero me preocupa que se te calienten las orejas de tanto estar al teléfono con OTAN y ONU Has probado el manos libres? así además tienes las dos manos libres para escribir… pic.twitter.com/wH6bn90zey

— Jc🇪🇸 (@Jc08941555) January 23, 2022