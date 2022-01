Rosa Díaz etiqueta el intento de Sanchez de ‘comprar’ el voto de los jubilados: «Les trata como idiotas»

Rosa Díez apretó las tuercas al “caudillo” Pedro Sánchez por intentar ‘comprar’ el voto de los jubilados.

El presidente del Gobierno se montó el jueves 27 de enero un acto rodeándose de jubilados para loar su política de pensiones.

El evento ‘Pensiones más justas’, organizado por el Ayuntamiento socialista de Alcalá de Henares (Madrid) a instancias de Moncloa, se ha convertido en un auténtico mitin del presidente del Gobierno ante los pensionistas, a quienes ha tratado de adoctrinar en las supuestas bondades de su reforma de la Seguridad Social.

El propio Sánchez ha difundido convenientemente las imágenes del encuentro a través de sus redes sociales, en las que se le ve recibiendo el abrazo de algunos de los asistentes.

“Habréis visto en vuestra cuenta bancaria que hemos hecho esa paga compensatoria por la desviación de la inflación”, indicó el líder del PSOE en relación a la llamada paguilla que los pensionistas han empezado a recibir en los últimos días.

Una situación que ha generado una gran polémica por intentar atraer el voto de los jubilados a través del bolsillo.

Indignada ante la situación, Rosa Díez puso al socialista de ‘vuelta y media’ en las redes sociales.

“No es solo que no tenga vergüenza, es que falta el respeto a las personas mayores al tratarlas como si fueran idiotas, como si fueran a creer q la paga no es un derecho sino el producto de la magnanimidad del caudillo Pedro Sánchez”.

No es solo que no tenga vergüenza, es que falta el respeto a las personas mayores al tratarlas como si fueran idiotas, como si fueran a creer q la paga no es un derecho sino el producto de la magnanimidad del caudillo @sanchezcastejon. 😖 https://t.co/X740cvf5f6

— Rosa Díez (@rosadiezglez) January 27, 2022