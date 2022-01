Sopapo tuitero a Sánchez tras su acto oficial en una fábrica: «¿Cuándo visitas Playbol?»

Un K.O en toda regla.

Pedro Sánchez aún debe de estar buscando por dónde le ha venido el sopapo tuitero que se ha llevado tras su visita oficial a una fábrica en Getafe (Madrid).

El presidente del Gobierno, fiel a su costumbre de dar solo la cara para ponerse medallas, se desplazó hasta esa localidad del sur de Madrid en donde esperaba tener un acto relajado y sin problema alguno.

Sin embargo, también es habitual que Sánchez o quien le lleve las cuentas en redes sociales, suba fragementos de sus intervenciones:

Y estando caliente lo del asunto de las ayudas a la empresa paterna, Playbol, se veía venir que alguien podía afearle, irónicamente, que aún no se haya dignado a visitar oficialmente la fábrica de sus padres:

Buenos días, presidente, está muy bien eso de visitar fábricas sin que luego tengas un mitin del PSOE. Ahora bien, ¿para cuándo está prevista tu visita oficial a Playbol? No seas mal hijo, que no solo de ayudas viven los papis. También quieren la presencia de los vástagos. https://t.co/KuyNKM9x3k

A estas alturas de la película en la que has mentido compulsivamente en absolutamente todo, te has convertido en el mayor traidor de la Historia de España, has dejado morir a cientos de miles de españoles, has mandado al paro y obligado al cierre de miles de españoles y empresas pic.twitter.com/WS0FgbmUxr

— ¿ℙ𝕖𝕣𝕠 𝕢𝕦é 𝕝𝕖 𝕡𝕒𝕤𝕒 𝕒 𝕝𝕒 𝕘𝕖𝕟𝕥𝕖? (@Tvecasposa) January 28, 2022