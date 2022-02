Le cruzan la cara al ‘pianista de Sánchez’ por su hipócrita argumento para votar a Podemos

James Rhodes volvió a ‘desafinar’ por hacer campaña electoral a favor del Gobierno PSOE-Podemos.

El ‘pianista de Pedro Sánchez’ atacó al PP y a VOX por rechazar que el Congreso de los Diputados acose a la Iglesia Católica por las presuntas violaciones de sacerdotes a niños. A lo que aprovechó para intentar rascar votos para el líder del PSOE.

Citando un tuit de Rubén Sánchez que decía “PP y VOX han anunciado que se opondrán a que el Congreso investigue a los curas violadores de niños. La decisión está en manos del PSOE”, Rhodes aprovechaba para añadir:

Irónicamente, al británico nacionalizado español no le parece “indefendible” que tanto el PSOE como Podemos impusieran su mayoría en la Mesa del Congreso para vetar que la Cámara Baja investigue los abusos sexuales cometidos contra menores en todo el territorio español.

Un tema que afectaría a los socialistas y comunistas que han venido trabando toda investigación de los casos de las menores tuteladas por la Generalidad y por el Gobierno Balear.

En este sentido, tanto PSOE como Podemos han rechazado la petición presentada por el PP para que la comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia impulsada por ERC, Bildu y la formación morada fuera reformulada en consonancia con la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia, y su ámbito se ampliara a cualquier agresión cometida contra un menor dentro de nuestro país.

Una hipocresía que le han reprochado los usuarios de Twitter.

¿Puedes ser más indecente, James? Seguro que sí, https://t.co/Wd4F46pydD de me ocurre cómo. O sea, que tú también eres de los que defienden investigar unos abusos pero otros mejor no. https://t.co/6mXbtwXWU1

Yo no entiendo nada James, me ayudas? https://t.co/eQmDdb1sON

De los abusos de los tuyos es mejor no quejarse, ¿eh, rhodes? No vaya a ser que te quedes sin tu subvención.

Tranquilo, con o sin condena ya sabíamos a quien iba a votar. No te esfuerces que por otro lado es la historia de tu vida.

— CharBro (@CharBro_3) January 31, 2022