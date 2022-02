El PP eleva el tiro y pregunta a Sánchez si hay más parientes de miembros de su Gobierno que negocien con fondos de la UE

Es de obligado cumplimiento que el Partido Popular haga la pregunta.

Otra cosa bien distinta es que el presidente del Gobierno socialcomunista responda a la misma.

Porque las argucias, artimañas y trucos de trilero de Pedro Sánchez para embarrar el terreno y escapar al control fiscalizador de la oposición son legendarias y casi ilimitadas.

Y si no, siempre le queda el famoso ‘comodín de la llamada’, verbigracia esgrimir como argumento de peso la llamada Ley de Secretos Oficiales.

Francisco Mercado, en su pieza en esdiario, adelanta que la formación liderada por Pablo Casado preguntará al inquilino de La Moncloa por el asunto de la negociación de los fondos de la Unión Europea.

El PP da, entre comillas, por amortizado el asunto de Nadia Calviño y la vinculación profesional del marido de esta, Ignacio Manrique de Lara, con Beedigital, una de las empresas que, casualmente, es una de las intermediarias para la negociación de esas ayudas comunitarias.

Ahora se eleva la apuesta y directamente se pone el foco en el propio Pedro Sánchez.

Desde el seno del Grupo Parlamentario Popular se quiere conocer de primera mano si en el Ejecutivo PSOE-Podemos hay más familiares que estén metidos en este delicado asunto de conseguir esos dineros de Bruselas.

Así que se han lanzado una serie de preguntas a Pedro Sánchez para que responda por escrito.

En concreto, el viceportavoz popular en el Congreso de los Diputados, Pablo Hispán y la parlamentaria Valentina Martínez Ferro exponen lo siguiente:

El ministerio de Asuntos Económicos cuenta con el programa Kit Digital. El Kit Digital está subvencionado a fondo perdido por los fondos europeos Next Generation. A las pequeñas y medianas empresas que quieran acceder a este programa se les obliga a que contraten previamente un agente digitalizador, es decir, una empresa autorizada por el ministerio de Asuntos Económicos.

Y ambos parlamentarios en la Carrera de San Jerónimo hacen cuatro cuestiones esenciales dirigidas al presidente del Ejecutivo socialcomunista:

¿Tiene conocimiento el Gobierno de este conflicto de intereses? ¿Es aceptable que el marido de la vicepresidenta haga negocios a cuenta de los programas que dependen del ministerio de Economía? ¿Tiene conocimiento el Gobierno del servicio que ofrece la empresa del marido de la vicepresidenta? ¿Hay más familiares de miembros del Gobierno que estén haciendo negocios a cuenta de los fondos europeos?

LAS SOSPECHAS QUE ALBERGA CUCA GAMARRA

El PP encaró este turbio asunto del Gobierno Sánchez con otra serie de preguntas a la titular de Economía ante la sospecha de que la inclusión de la compañía en la que trabaja su marido para intermediar en la consecución de los fondos europeos respondiera a criterios diferentes.

Cuca Gamarra, portavoz popular en la Cámara Baja, quiere conocer de primera mano en qué fecha presentaron sus candidaturas los aspirantes a agente digitalizador y en qué fecha fueron aceptadas sus solicitudes de adhesión.

La gestión de repartir licencia de agente digitalizador, como la entrega de fondos, recae en el organismo público Red.es, adscrito a la vicepresidencia de Asuntos Económicos, cuya máxima exponente es Nadia Calviño.

En definitiva, lo que desde el Grupo Parlamentario Popular se quiere conocer es cuándo fue autorizada la empresa en la que trabaja el marido de Nadia Calviño a constituirse en forzosa intermediaria para recibir unas ayudas para digitalizar a pymes y autónomos que, paradójicamente, no las cobran, sino que forzosamente han de cederlas a empresas del corte de Beedigital.

No les puede digitalizar ni un experto propio ni cualquier empresa del mercado, sino las seleccionadas por el equipo de Calviño.

Sin ellas no hay ayuda, sin ellas no hay digitalización. Amén de cederles el ‘bono digital’, la ayuda europea que reparte la vicepresidenta primera, el empresario debe pagar al agente digitalizador cualquier otro coste no subvencionable. Por ejemplo, labores de asesoría para captar las ayudas y cualquier exceso en el coste de la digitalización sobre la subvención tasada.