La endeble condena de Ione Belarra a Rusia le pasa factura

Se le va la fuerza por la boca.

Y, quizá lo más sangrante, es que hasta hace bien poco negaban la mayor sobre la situación bélica en la frontera de Ucrania.

Pero a última hora del 23 de febrero de 2022 la invasión de la Rusia de Putin se ha hecho realidad y a podemitas como Ione Belarra les toca retocar su mensaje pacifista.

Ahora que los tanques rusos están entrando a espuertas en el territorio ucraniano, a la líder de Unidas Podemos le ha tocado el papel de condenar la acción de guerra:

El problema para Belarra es que pocos se creen su discurso, máxime cuando ella misma, a finales de enero de 2022, apostaba por una solución pacífica, por intensificar la vía diplomática. De hecho, evitaba en la medida de lo posible utilizar el vocablo guerra:

Nuestro país ha dicho alto y claro siempre: No a la Guerra. Con ese espíritu y con ese compromiso debemos trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto. https://t.co/GlA25Jcd6o

En Twitter le cogieron la matrícula a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030:

Vamos a parar a Putin con flores y mensajitos diplomáticos ¿no?

Occidente será un mero espectador, no los escuchará y las sanciones no le frenarán, tiene el apoyo de China.

La pregunta es ¿cual sera la próxima república ex soviética en caer tras Ucrania?

— Carlos Navarro (@J_CarlosNavarro) February 24, 2022