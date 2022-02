Nuevo ridículo internacional de Sánchez: Es el único presidente al que Zelenski no agradece su llamada

Pedro Sánchez suma una nueva humillación internacional.

El presidente del Gobierno presumió de haber mantenido una breve conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para mostrarle «todo el apoyo y solidaridad de España ante la intolerable invasión de Putin».

La información salió a la luz por el propio líder del PSOE, quien lo publicó en su cuenta personal de Twitter minutos antes de la inauguración del Mobile World Congress (MWC) del 27 de febrero.

I just spoke with the president of Ukraine, @ZelenskyyUa, to show him all the support and solidarity of Spain in the face of Putin's intolerable invasion. Today we have sent two planes from the @EjercitoAire with 20 tons of aid, protective equipment and medical supplies.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 27, 2022