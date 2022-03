Santiago Abascal (VOX) desenmascara a los cinco «cómplices directos» que tiene Putin en el gobierno de Sánchez

Santiago Abascal desenmascaró a los cinco «cómplices directos» que tiene Vladimir Putin dentro del gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados del 2 de marzo, el líder de VOX dejó claro que el presidente del Gobierno comenzó su discurso “llamando a la unidad en todos los tipos de ámbitos. Pero ustedes no han sido un ejemplo de unidad, porque incluso una parte de su gobierno se ha negado a aplaudirle”.

Viendo a la cara al líder socialista, le recordó que “la política exterior de una nación necesita ser creíble, fiable y respetable”.

Sin embargo, le precisó que “usted no es creíble y lo saben sus electores a quienes mintió y traicionó 24 horas después incumpliendo sus promesas y compromisos. No es fiable, porque sus socios de gobierno son contrario a nuestros compromisos internacionales. Y no es respetable como presidente, porque se sienta en ese sillón gracias a los votos de los enemigos de nuestra soberanía, de nuestra unidad y del orden constitucional”.

Tras recordarle que “no está capacitado para liderar a España”, Abascal aprovechó para desvelar quienes son los “cómplices directos” que tiene el Kremlin dentro de la Moncloa.

“La comunidad internacional debe aplicar las máximas sanciones a Rusia. Sin embargo, qué tenemos aquí en este Gobierno, a Adriana Lastra, a Irene Montero, a Ione Belarra, a Gerardo Pisarello y a Enrique Santiago, que permanecía aferrado a su sillón para no aplaudir por el envío de armas a Ucrania. Todos ustedes son cómplices directos de esta agresión de Rusia contra Ucrania”.

Mientras el secretario general del Partido Comunista de España le miraba desafiante, el líder de VOX no dio ni un paso atrás.

“Ustedes y el Grupo de Puebla al que pertenecen. No estoy exagerando. Ustedes son los aliados internacionales de Putin y a través de sus partidos o de las organizaciones criminales de las que forman parte, como el Cártel de Puebla, se dedican a entorpecer la respuesta que el mundo debe darle a Putin”.

“Todos esos aliados de Putin están en su Gobierno o apoyan a Gobierno, por lo que su Gobierno no es creíble, fiable y respetable. Lamento comunicarle que no es solo mi opinión, ya que esa desconfianza se ha instalado en varias cancillerías europeos y esa es una humillación que España no puede permitirse”, sentenció.

Para demostrar que la extrema izquierda española está trabajando a favor de los intereses del Kremlin, Abascal recordó que “Podemos, desde 2014, viene acusando a los gobiernos de Ucrania de ser neonazis, así como dice la propaganda rusa”.

También puso sobre la mesa que “Pablo Iglesias protestó porque se arma a la población civil, cuando era él quien decía que ‘un pueblo desarmado, es un pueblo esclavo’. Mientras que Izquierda Unida e Bildu votaron en contra de Ucrania, al mismo tiempo que convocan a manifestaciones contra la OTAN”.

Abascal destaca que las labores de la extrema izquierda española no está pasando desapercibida por parte de los aliados internacionales, quienes ven cómo “el Gobierno quiere estar en dos sitios a la vez, con los agresores y con los agredidos, con Vladimir Putin y con la OTAN, y eso no puede ser”.

“Está tan acostumbrado a darnos gato por liebre que piensa que nuestros socios europeos van a aceptar sus trucos de magia, por eso ya ni le invitan, ni le ponen al teléfono, ni le agradecen las llamadas y sus cumbres internacionales duran 30 segundos”.