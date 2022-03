Putin amenaza con ‘expropiar’ las fortunas chavistas en Rusia y la polémica salpica a Monedero

Vladimir Putin advierte que podrá ‘expropiar’ las fortunas chavistas en Rusia.

El presidente ruso no da garantías a la dictadura de Nicolás Maduro sobre el oro y riqueza que tiene la cúpula del régimen atrapada en la banca rusa. Una polémica que salpicó a Juan Carlos Monedero.

Mientras el diario ‘ABC’ advierte que estas son parte de las consecuencias que afronta el régimen venezolano, sometido a dobles sanciones: las suyas propias, aplicadas desde hace tres años por violar derechos humanos, y ahora también las que recaen sobre Rusia por la invasión a Ucrania.

En su intento por desviar y burlar las sanciones, el gobierno venezolano trasladó la oficina de la petrolera estatal PDVSA de Lisboa a Moscú en marzo del 2019 para manejar todas las cuentas petroleras, del oro, minerales y metales. Pero el tiro le salió por la culta.

“Vladimir Putin no dio garantía sobre depósitos en bancos aduciendo que Rusia enfrenta guerra económica de Occidente y habrá que asumir grandes pérdidas”, escribió el analista Pedro Mario Burelli, exmiembro de PDVSA que se define en Twitter como un luchador por la libertad.

Según revela Burelli, en una llamada que el mandatario venezolano hizo el pasado 2 de marzo “expresó preocupación extrema (¿pánico?) por los billones de dólares o euros que el régimen y sus oligarcas o bolicorruptos tienen en la banca rusa”.

La polémica noticia fue compartida por Marcos de Quinto, quien la aprovechó para meter un ‘zasca’ al cofundador de Podemos.

En su cuenta de Twitter, el ex de Ciudadanos publicó: “Vaya, Delcy Rodriguez y los generales de Maduro tenían en Rusia grandes fortunas. Por lo visto se paga muy buen la política y el ejército en Venezuela ¿verdad, Juan Carlos Monedero?”.

Vaya, Delcy Rodriguez y los generales de Maduro tenían en Rusia grandes fortunas. Por lo visto se paga muy buen la política y el ejército en Venezuela ¿verdad, ⁦@MonederoJC⁩? https://t.co/PAh7aGEK8w — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) March 7, 2022

Es importante recordar que Monedero fue asesor del régimen chavista, de donde cobró importantes sumas de dinero. Ahora bien, no es la primera vez que el podemita acaba en una situación comprometida por su respaldo a los regímenes de Caracas o Moscú.

‘Alistado’ con Putin

El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.

Una afirmación que le llevó a llevarse un varapalo viral en las redes sociales de Marcos de Quinto, quien tiró de ironía para dejarle en ridículo y demostrar su doble vara de medir.

“Curioso que Monedero no demostrara igual sensibilidad hacia la libertad de información cuando sus amigos de los grupos parlamentarios de la izquierda intentaron vetar a EDA TV y a 7NN de las ruedas de prensa del Congreso”.