Los ‘huevos’ de Alberto Garzón: el ministro ahora quiere enseñarte a colocar la nevera

No hay cosa más terrible que un ministro aburrido. Y si es podemita, ya ni digamos.

Pues eso es lo que le pasa a Alberto Garzón, que le han dado una cartera en la que no hay casi nada que hacer -lo poco que hay, lo hace regular- y entonces se ha dedicado a inventarse idioteces en lo que llevamos de legislatura.

Recordemos que es el creador de la guerra contra el roscón de Reyes, la huelga de juguetes o el de las recetas de cocina para combatir la desigualdad, y en un momento dado si ve que lo suyo no se puede estirar, pues se mete en otras competencias y termina por echar mierda contra la industria cárnica española, por ejemplo.

La de este marzo de 2022 es espectacular en el sentido literal. Un show.

Lo que más le importa ahora a Alberto Garzón es que los españoles sepan que no tienen que colocar los huevos en la puerta de la nevera. Es aquí donde se podría hacer el chiste fácil de dónde tienen realmente los españoles los huevos en los tiempos que corren. Pero dejémoslo ahí.

El ministro comunista es mucho de decir a la gente lo que tiene que hacer, de modo que ahora lanza una campaña desde su ministerio para decirle a la gente cómo colocar la nevera para que todos los alimentos estén optimizados. No les va, de nunca, lo de dejar a la gente en paz:

Si te resulta complicado mantener segura y en orden tu nevera, acuérdate del principio ‘FIFO’ (First In, First Out).

Te damos algunos consejos para que guardar la compra no sea ni un suplicio ni un riesgo para tu salud en este vídeo 📺. #noteacostarássinsaberalgomás pic.twitter.com/ioDur1cbio

— Ministerio de Consumo (@consumogob) March 10, 2022