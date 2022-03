Almeida: «Dudar de la honradez de Ayuso, que derrotó a Sánchez y jubiló a Iglesias, fue un error»

Dicen que rectificar es de sabios.

Y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es de los que tiene una indiscutible valía y sapiencia en política para reconocer que fue un error la persecución interna contra Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista concedida a Okdiario, el regidor madrileño asegura que:

De hecho, todo son excelentes palabras hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el espinoso asunto del espionaje:

Lo primero, es agradecer la confianza que la presidenta tuvo en mí desde el primer momento, cuando saltaron todas las informaciones. Que ella saliera en esa comparecencia, que no fue fácil para ella, y dijera que confiaba en el alcalde, un mensaje que luego ha reiterado en público, pero también en privado conmigo, fue muy importante para mí. Y no lo digo únicamente en términos políticos, porque creo que Isabel Díaz Ayuso y yo habíamos construido una relación personal con una sintonía política que ha permitido que el Ayuntamiento y la Comunidad trabajaran de la forma en que lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura.

Y descarta cualquier tipo de enfrentamiento porque asevera que tanto Cibeles como la Puerta del Sol van en la misma dirección:

José Luis Martínez-Almeida, a pesar de las críticas vertidas por Pablo Casado, bendice los acuerdos con VOX, empezando por el último, el suscrito en Castilla y León:

Y se posiciona en contra del cordón sanitario al partido de Abascal:

Lo que no puede ser es que se pretenda aplicar un cordón sanitario a partidos como VOX y, sin embargo, los que están gobernando en España con Podemos, con los independentistas, con los golpistas, con los herederos de ETA, sean los que nos digan con quién podemos o con quién no podemos pactar. Además, ese pacto es público. ¿Alguien conoce los pactos de Pedro Sánchez con Bildu? Nadie los conoce.

Finalmente, Almeida reconoce que no se arrepiente de su etapa como portavoz nacional del Partido Popular:

No, no me arrepiento. No creo que sea una cuestión de arrepentirse. En aquel momento, España vivía una situación muy dura, con la vuelta del verano tras la primera ola de la pandemia y con el Gobierno mentiroso que tenemos… y Pablo Casado me pidió que diera un paso adelante en el proyecto del Partido Popular. Yo creo que cuando uno hace lo que cree, al margen de que le pueda convenir o no personalmente o en términos políticos, no se arrepiente.

Otra cosa es lo que me planteaba la gente, si, desde el punto de vista de la imagen, podía ser compatible ser portavoz nacional y alcalde. Lo he hecho de la mejor forma que he entendido pero, en estos momentos, agradezco centrarme exclusivamente en mis funciones como alcalde de Madrid.