La OTAN y Ayuso vapulean a Sánchez por el bulo que soltó en la ‘entrevista-masaje’ con Ferreras

Pedro Sánchez lanzó un colosal bulo durante la ‘entrevista-masaje’ realizada por Antonio García-Ferreras.

El presidente del Gobierno afirmó sin dudarlo que España destina “en torno al 1,4% del PIB en Defensa”. Una afirmación que no solo ha sido desmentida por expertos dentro del sector militar, sino también por los propios datos oficiales del Gobierno y hasta por los de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La ‘Revistas Ejércitos’ se encargó de realizar un resumen de todos datos y declaraciones del propio Sánchez en los que se desmiente la cifra ofrecida por el socialista en laSexta. Una información que fue compartida por la propia Isabel Díaz Ayuso a través de su cuenta de Twitter, como un nuevo ‘zasca’ al líder del PSOE y a la propaganda de Moncloa.

Los datos del INE y del Ministerio de Hacienda son los primeros que acorralan a Sánchez, ya que indican que el presupuesto de Defensa equivale a tan solo un 0,78 por ciento del PIB.

La publicación especializada en las Fuerzas Armadas advierte que “hay muchas otras formas de calcular el gasto y hay quien incluye, por convicción o interés, otros capítulos”. Incluso se atreve a dar un ejemplo concreto: “Es el caso de Centre Delás, con un sesgo obvio (y lógico, dada su orientación) y computando, entre otros, a la Guardia Civil o las clases pasivas”.

Sin embargo, el golpe más duro para la ‘fake’ de Sánchez que no se molestó en desmentir ni laSexta ni Newtral de Ana Pastor proviene de la propia OTAN.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte sitúa el gasto en Defensa de España en un 1,02 por ciento. Se trata del segundo más bajo de toda la alianza, solo superando al 0,57 por ciento de Luxemburgo y muy lejano al 3,52 por ciento que destina Estados Unidos o el 2,01 por ciento de Francia.

Aunque los socialistas podrán justificar el bulo del socialista como un desliz, el presidente del Gobierno tenía las cifras frescas en su memoria. No en vano, durante su viaje a Francia (ocurrido solo unos días antes) ya advertía que el objetivo de su Gobierno era «estar, para 2024, por encima del 1,22/1,24% del PIB».

Cachondeo de Herreras

arlos Herrera no pudo evitar mostrar su indignación con el masaje que Antonio García-Ferreras le dio a Pedro Sánchez durante su entrevista en laSexta.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ empezó enfocando el tema con humor: “Hablamos de Pedro Sánchez un poquito, de la serie ‘Yo, Giorgino’, y algunos dirán, ayer empezó la serie ‘Yo, Georgino’ cuando se fue a su sala de masajes, no. No necesariamente, todavía no ha empezado la serie, la están peinando”.

Sin embargo, el periodista no tardó en cambiar el tono y cargar contra el masaje del presentador de ‘Al Rojo Vivo’.

“Esta noche ha pasado por laSexta para hablar de Ucrania, de la carestía de la vida, los grandes asuntos de la actualidad eso es evidente; y Sánchez constantemente hace la misma pirueta mental, que es unir las dos cosas: España iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo creamos, o sea. Qué bien iba todo y por culpa de Putin ahora tenemos lo que tenemos”.

Un guion que no abandonó el presidente del Gobierno, quien además realizó promesas que Herrera considera que nunca llegarán.