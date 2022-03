Los camioneros en la ruina y los ministros aprueban los 400€ para que los jóvenes se los fundan en ‘cultura’

Figurémonos cómo de profunda tiene que ser la indignación de los cientos de miles de manifestantes que llegaron a Madrid el domingo 20 de marzo para pedirle al Gobierno mejoras en el mundo rural que les ayuden a sobrevivir, y que lo que se vayan a encontrar en el Consejo de Ministros de dos días después sean los 400 euros para que cada menor se los gaste en ‘cultura’.

Ahora pensemos en los transportistas desesperados porque arrancar el camión les cuesta dinero, que esta semana protestan en huelga perdiendo aún más salario, cuando se enteren de que la medida estrella de Sánchez este martes 22 de marzo es soltar un cheque brutal a los jóvenes para que compren videojuegos.

No extraña nada que el estallido social esté cada vez más cerca.

Pero tranquilos, porque los jóvenes que lo adquieran (los que lleguen a la mayoría de edad en 2022) no pueden gastarlo de una sola vez… Les han colocado unos aranceles tremendos que consisten en que 200 pavos son para conciertos, 100 para libros y los últimos 100 para consumo digital, o sea videojuegos.

También se han preocupado muy mucho en dejar fuera del Real Decreto el uso de este dinero para espectáculos deportivos, taurinos, de moda o gastronomía.

El Bono Cultural anunciado por Pedro Sánchez en octubre de 2021 lo primero que pareciera es una forma de garantizarse el voto de todos los jóvenes que legalmente ya formen parte del sufragio en las próximas elecciones generales. ¡Casi 500.000 jóvenes! ¡Tremenda maniobra!

Yendo a la letra pequeña, explica el portal Nius cómo ha de gastarse la pasta gansa:

Por lo menos han tenido el detalle de no permitir «la adquisición de productos que hayan sido calificados como X o pornográficos». Unos genios estos del Consejo de Ministros.

Apenas pocos días después de anunciarse la medida, el presentador estrella de Antena3, Vicente Vallés, lo llevó al prime time de su informativo nocturno explicando con detalle cómo es la trampa cultural:

«A Podemos le parece muy bien esta medida, pero asegura que no es idea de Pedro Sánchez y de hecho la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció que ellos también habían pensado en poner en marcha este bono cultural».

Y el presentador de Antena 3 Noticias acabó haciéndose otra pregunta pertinente y dejando un zasca monumental contra Pedro Sánchez a cuenta de la imparable escalada de la luz:

«Lo que no han explicado Yolanda Díaz y Pedro Sánchez es por qué este bono cultural es solo para quienes cumplan 18 años y no para quienes tienen 17, 19 o 20 años. Para lo que no hay nuevas ayudas es para el precio de la luz, que sigue desbocado».