McDonald’s corre el riesgo de desastre total: sin materia prima debido a la huelga de transportistas

La huelga de transportistas podría traer serios problemas a McDonald’s al existir la posibilidad de dejar sin carne a la cadena. El Encinar de Humienta, uno de sus principales proveedores, está teniendo complicaciones para recibir y distribuir género. Esto supone una amenaza para la cadena de restauración porque suministra a 440 restaurantes de los 480 que se encuentran operativos en España.

Luis González, responsable de grandes cuentas de El Encinar de Humienta, afirma su preocupación ante la situación si el paro de los transportistas continúa.

«A mediados de la semana que viene nos quedaremos sin género para distribuir a grandes supermercados, como Carrefour o Alcampo, carnicerías y restauración».

González afirma que la empresa familiar es el principal suministrador de carne de vacuno en España, como se ha mencionado anteriormente, que alega que en un día entran en las fábricas entre 400 y 450 animales, que despiezan, transforman y embandejan. A día de hoy, continúa diciendo, no están a mitad de la producción y preven que la situación empeore.

Además de repartir su material por España, El Encinar de Humienta distribuye por Alemania, Italia y Portugal. La situación con los huelguistas también dificulta el reparto a estos países.

«Para salir de España también estamos teniendo problemas porque nos paran los camiones y no podemos continuar. En alguna ocasión incluso nos han pinchado las ruedas de los camiones».

La empresa distribuidora de carne denuncia la situación y la califica de «agónica». Afirma también que los costes fijos son muy elevados y que la compañía cuenta con más de 540 trabajadores y que más de la mitad se encuentran sin trabajo. El responsable de cuentas de la empresa explica que, a pesar de eso, tienen que seguir pagando sueldos.

A estos datos se le suma el coste de mantener una fábrica, las subidas de precios de la energía, de los combustibles y de las materias primas, entre muchos otros.

González expresa su confusión diciendo que no entiende por qué el Gobierno no cumple sus promesas y no atiende a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por carretera, que tuvo como desenlace el paro de los camioneros y que comenzó el pasado 14 de marzo y que aún continúa.

«Lo único que tendría que hacer el Gobierno es reunirse con esta plataforma, pero no nos dan soluciones. En toda Europa están bajando el IVA de los combustibles y de la luz, pero en España no se están tomando medidas».

Además, González continúa diciendo que este Gobierno apenas se preocupa por la economía, que siempre son las empresas las que salen afectadas.

El paro del transporte trae consigo una serie de consecuencias bastante negativas y que afectan directamente a toda la cadena de suministros de alimentación, dejándola con unos números preocupantes. El pasado 18 de marzo se apuntaron pérdidas de más de 600 millones de euros. Además, más de 100.000 puestos de trabajo podrían verse afectados.