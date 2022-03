Pillan a Calviño mintiendo descaradamente sobre los transportistas en RTVE

Nadia Calviño lo vuelve a hacer. La ministra de Asuntos Económicos se vuelve a reír de los españoles y lo hace sin mostrar un atisbo de vergüenza.

En esta ocasión, la también vicepresidenta primera del Gobierno se burló de los transportistas que están en huelga, al afirmar que a ella no le «consta que el Gobierno» haya llamado «ultraderecha» al colectivo.

Lo hizo en el canal 24 horas cuando el periodista Xabier Fortes abrió el ‘meollo’ de la cuestión al preguntarle:

A lo que Nadia Calviño contestó haciendo gala de la mayor característica del ‘sanchismo’: la mentira.

«A mí no me consta que el Gobierno haya dicho algo así. Yo creo que todos comprendemos bien las legítimas reivindicaciones de este sector, con algunos temas que vienen de atrás y que ya hemos abordado. De hecho, en diciembre, ya llegamos a un acuerdo muy importante con este sector, el cual se ha convalidado la semana pasada. Un acuerdo que resuelve muchas de las cuestiones que inquietan a los transportistas, sobre todo a las empresas más pequeñas, desde las obligaciones de carga y descarga, el reequilibrio de negociación con los clientes, etc. Esos temas, yo creo que los hemos abordado y los hemos resuelto bien y, ahora, lo que estamos tratando, sobre todo, es el alza de precios de los carburantes y, en este sentido, el Gobierno, desde el primer momento, ha mostrado su disposición a encontrar una solución y dar respuesta decididas y a la altura de lo que estamos hablando».