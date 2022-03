Feijóo, harto de los bandazos de Sánchez, exige que “cumpla su palabra” de bajar los impuestos

Alberto Núñez Feijóo está apretándole las tuercas a Pedro Sánchez.

El líder gallego del PP quiere que el socialista deje de dar bandazos económicos y que “cumpla su palabra” dada en la conferencia de presidentes celebrada en La Palma, donde prometió “bajar impuestos”.

En declaraciones a los medios desde Pereiro de Aguiar (Orense) este 29 de marzo, el presidente de la Junta y líder de facto del PP insistió en que el plan de choque avanzado por el presidente del Gobierno, y que ha de concretar el Consejo de Ministros, para paliar los efectos del alza de precios, “tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación”.

No es la primera vez que Feijóo aborda el tema. El gallego ya se mostró muy crítico con el plan de choque presentado por Sánchez por falta de interlocución con el PP y por no incluir una de las medidas que él mismo había logrado que comprometiera en La Palma.

En este sentido, recalca que del texto que “salga del Consejo de Ministros” se puedan extraer “propuestas concretas” y una “disminución de impuestos concretos para bajar esta inflación insoportable”, ha dicho.

Por parte del PP, si el Gobierno remite el texto detallado con las medidas que hoy se aprueben, se estudiará y se “automáticamente” harán las propuestas correspondientes. “Somos un partido de Estado”, ha remarcado Feijóo.

El líder gallego ha insistido, en todo caso en que “primero” necesitan conocer el plan, más allá de lo bosquejado el lunes por Sánchez, y se ha preguntado si “todos los miembros del Consejo de Ministros” han acudido a la reunión de este martes conociendo toda la letra pequeña. Algo que, ha vuelto a afear, no obra en poder del resto de los españoles, incluido el primer partido de la oposición.

A partir de ahí, ha vuelto a llamar la atención de la situación “crítica” que atraviesa España, con una inflación desbocada como “mayor problema” que aqueja a su economía, agravada por la guerra en Ucrania, pero anterior a la invasión orquestada por Vladimir Putin. “Por este orden”, ha insistido. “Decir que este plan es exclusivamente para paliar los efectos de la guerra en Ucrania es empezar mal”. El presidente gallego ha terciado que se trata de paliar el “peor impuesto a las clases bajas y rentas modestas”, que no es otro que el hecho de que “todo es más caro”, casi un 8%, “y subiendo”.

Tras haber “llegado tarde a todos los problemas”, ha vuelto a recriminar a Sánchez, ahora es “fundamental” que éste se atenga al compromiso con el que se selló la cita de La Palma. “Yo confío en la palabra del presidente del Gobierno”, ha dicho Feijóo. “Si se ha comprometido en bajar impuestos, delante de todos los presidentes autonómicos (…), ese plan del Gobierno tiene que contener una bajada de impuestos”, ha vuelto a insistir. Como ya hizo hace una semana en el Parlamento autonómico, donde volvió a reclamar un alivio fiscal en materia de carburantes y energía.

De lo contrario, ha advertido, si no se acomete el plan en esas condiciones, y no se baja la inflación, “lo que podemos hacer es seguir incrementando” los precios, pero no solo: también, ha desgranado, el gasto, el déficit y la deuda. En esencia, “empeorar la situación”.

Algo más contenido que el lunes, Feijóo ha indicado que van a ser “prudentes” y “creer en la palabra” de Sánchez, “escrita en la declaración institucional” de la conferencia de presidentes, en lo que ha sonado más bien a reclamación con tintes de amonestación que a auténtica expectativa.

“No podemos seguir incrementando los precios a este ritmo. No lo resisten ni los salarios, ni las pensiones, ni la capacidad adquisitiva, ni las familias, ni las empresas”, ha rematado.