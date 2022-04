La coz de Sánchez a la Filosofía: solo se estudiarán los derechos de los animales

Una coz descomunal a los planes de estudio en España.

El Gobierno Sánchez sigue empeñado en su peculiar guerra de analfabetizar a los estudiantes quitando de la parte de Humanidades todos aquellos contenidos que no le gustan o, mejor dicho, que no se amoldan a su ideario ideológico.

Una de las asignaturas que está puesta en la diana es la Filosofía.

De hecho, el objetivo es quitarla de las materias a estudiar por los bachilleres, pero como no puede perpetrar un gesto tan escandaloso, el Ejecutivo socialcomunista ha encontrado, nunca mejor dicho, la piedra filosofal para poder impartir la materia.

Y es que Filosofía, tal y como detalla el digital Okdiario, pasará a ser en ese nivel académico una asignatura que pretende concentrarse en los derechos de los animales.

El 5 de abril de 2022, el mandatario socialista aprobó que se establecieran las enseñanzas mínimas de Bachillerato, en el que dijo claramente que el alumnado podía examinarse de la prueba de Acceso a la Universidad (EBAU) con suspensos.

En el caso de la ESO, la asignatura de Filosofía se ha visto alterada de tal manera, que se va a eliminar, según expuso presidente Sánchez. Sin embargo, algunas autonomías como puede ser Madrid, han decidido mantenerla durante el último curso.

En Bachillerato se mantendrá la Filosofía, pero solamente para centrarse en un punto concreto: los derechos de los animales, que lo ha puesto en la misma balanza de cuestiones bastante más complicadas como puede ser la guerra, el terrorismo, el derecho de la infancia o la pobreza.

En un momento en el que todo el país se encuentra azotado por la decisión del Gobierno de arrancar la filosofía como materia obligatoria en la ESO y asimismo el estudio cronológico de la Historia, la líder del Partido Popular madrileño no está por la labor de permitir tal afrenta a los madrileños [hasta donde llega su rango de acción].

En un comunicado remitido por la consejería de Educación de la CAM se informó de que sí se incluirá la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO a pesar de su eliminación a nivel nacional por el Consejo de Ministros a través de un real decreto. La fórmula será meterla como una de las materias optativas para alumnos del último curso de la enseñanza obligatoria.

El otro espinoso asunto que también se ha cargado el Ejecutivo socialista y podemita, el estudio cronológico de la Historia, también lo va a recuperar Díaz Ayuso para la causa con una razón lapidaria: como el Gobierno no ha distribuido este estudio, «se mantendrá el estudio cronológico de la Historia y de mapas físicos y políticos».

Tremendo sindiós el del Gobierno central que intenta arreglar, aunque solo sea por no dejarse avasallar, la presidenta de Madrid.

Y es que la presidenta madrileña ya metió un tremendo revés al Presidente en cuanto se conoció la afrenta que iban a acometer hacia los alumnos quitándoles la filosofía, una materia que, para el propio inefable Sánchez, era de vital importancia según dijo años atrás.

Estuvo muy hábil la del PP recordándoselo:

El 30 de marzo de 2022, en el transcurso del debate en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal (VOX)aprovechó para afearle con dureza este delicado e importante asunto de educación a Sánchez:

«Señor Sánchez, durante hora y media usted ha dicho muchas cosas, pero da igual todo lo que usted diga aquí, y aunque esté fuera del debate de hoy, conviene recordar unas de sus palabras: aquellas que decían que la filosofía debe volver a las aulas, ese es el compromiso del Gobierno porque estudiarlas resulta vital para entendernos unos a otros y para desarrollar un comportamiento crítico que nos ayude a hacer frente a las injusticias, ¡esas son palabras suyas de 2018 y el Gobierno acaba de aprobar la desaparición de la filosofía de las aulas!»

«Señor Sánchez, usted combate hasta a la filosofía quizás porque no quiere que los escolares sepan quién era Sócrates porque le mataron los sofistas, como usted, que no tienen aprecio por la verdad porque creen que no existe y que vale cualquier artimaña con tal de confundir a las masas».