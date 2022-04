Sánchez, con más cara que espalda: Defiende un sobrecoste del 500% en guantes que nunca recibió pero critica a Almeida

El Gobierno de Pedro Sánchez demostró, una vez más, que es experto en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

En plena ofensiva contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Gobierno defiende dos polémicos contratos firmados en los momentos más críticos de la pandemia para la compra de 92 millones de guantes de nitrilo.

Es importante destacar que estos contratos, por un importe total de 9.444.000 euros, están bajo la lupa por varios motivos: para empezar, porque el precio de cada guante -0,10 céntimos- supone un sobrecoste de hasta el 500% si se compara con lo pagado por otras administraciones en las mismas fechas e incluso el doble de lo que abonó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), el organismo encargado de las compras de material sanitario, por idéntico material.

Por otro lado, porque el objeto social de la empresa, Member of the Tribe –unipersonal y creada en Barcelona- era principalmente el diseño, la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios, lo que no evitó que se convirtiese en uno de los principales suministradores sanitarios del Gobierno. En tercer lugar, porque la compra resultó fallida.

La empresa no cumplió los plazos y Sanidad rescindió el contrato tras abonar un adelanto.

Aún así, con todos estos antecedentes, el Gobierno no pone reparos a la contratación. El diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, dirigió al Ejecutivo varias preguntas por los cauces parlamentarios: «¿Qué criterios se usaron para otorgar la adjudicación a la empresa Member of the Tribe siendo sus precios notablemente mayores que el de otros suministradores?», «¿se han cambiado los criterios de adjudicación y ya no se tiene en cuenta el precio más competitivo para otorgar las adjudicaciones?».

Ahora, en un documento oficial remitido al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo argumenta que, ante «la urgente necesidad de la adquisición y distribución de guantes», «se solicitó de diferentes empresas nacionales que realizaran su oferta», según publica OkDiario.