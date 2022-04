Divertido troleo de Jorge Bustos a Pedro Sánchez por su ‘gesto’ en el saludo a Zelenski

Jorge Bustos está troleando a Pedro Sánchez durante su visita a Kiev.

El jefe de Opinión de ‘El Mundo’ no dejó pasar la oportunidad de la visita del presidente del Gobierno a Volodímir Zelenski para meterle un ‘zasca’ al socialista y a sus socios de Podemos.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista aprovechó para recrear la que considera que pudo ser la conversación entre Sánchez y el mandatario ucraniano.

“-Es un honor saludarle, míster Zelenski. -Hombre, Sánchez. Menos mal que no ha traído con usted a sus compañeros de Gobierno. Tengo entendido que Podemos no quiere que los ucranianos nos defendamos. -¿Podemos? No me suena. Querrá usted decir Espacio que Representa Yolanda Díaz…”.