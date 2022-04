La foto ‘prohibida’ de Pedro Sánchez en Kiev que indigna a la Policía Nacional

Una imagen de Pedro Sánchez y su equipo en Kiev está generando una gran polémica en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La diputada del PP Ana Vázquez Blanco publicó una foto del presidente del Gobierno sentado durante su encuentro con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, donde un detalle llamó la atención de la ‘popular’ y de una buena parte de la Policía Nacional.

Se trata del jefe del Gabinete, Óscar López Águeda, a quien se le ve portando un chaleco antibalas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Un hecho que enfadó a Vázquez Blanco como lo transmitió a través de su cuenta oficial de Twitter.

“El 45% de la plantilla de Policía sin chalecos antibalas, un 10% caducados, pero el jefe de gabinete de Sánchez tiene un chaleco, sin ser policía. ¡¡Espero que ahora no haya un Policía sin chaleco!!”

El 45% de la plantilla de Policía sin chalecos antibalas, un 10% caducados, pero el jefe de gabinete de Sánchez tiene un chaleco, sin ser policía.👮‍♀️

Espero que ahora no haya un Policía sin chaleco!! pic.twitter.com/c3STP5FhiN — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) April 21, 2022

La denuncia de la ‘popular’ aviva el malestar interno que ya existe dentro de la Policía Nacional contra el Gobierno de Pedro Sánchez y de su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Es importante recordar que la polémica por los chalecos caducados o en mal estado no solo afecta a los Policías Nacionales, sino que también tuvo una gran repercusión mediática en el caso de la Guardia Civil.

No en vano, en octubre de 2021 desde VOX se exigieron explicaciones al Gobierno PSOE-Podemos por el elevado número de chalecos caducados que existían dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una situación de tal magnitud que incluso fue denunciada por los sindicatos.

La presión de los partidos políticos y de los medios de comunicación llevó a que el portal de la transparencia, la Secretaría de Estado de Seguridad reconociera que durante 2020 se dio de baja a 14.788 chalecos antibalas en la Guardia Civil, a los que se sumaron otros 306 en la Policía Nacional.

Troleo a Sánchez

La crítica llega horas después de que Jorge Bustos trolease a Pedro Sánchez durante su visita a Kiev.

El jefe de Opinión de ‘El Mundo’ no dejó pasar la oportunidad de la visita del presidente del Gobierno a Volodímir Zelenski para meterle un ‘zasca’ al socialista y a sus socios de Podemos.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista aprovechó para recrear la que considera que pudo ser la conversación entre Sánchez y el mandatario ucraniano.

“-Es un honor saludarle, míster Zelenski. -Hombre, Sánchez. Menos mal que no ha traído con usted a sus compañeros de Gobierno. Tengo entendido que Podemos no quiere que los ucranianos nos defendamos. -¿Podemos? No me suena. Querrá usted decir Espacio que Representa Yolanda Díaz…”.

No ha sido el único en destacar que desde el partido de extrema izquierda vienen manteniendo una postura pro Putin desde el inicio de la sanguinaria invasión. En este sentido, también fue un aspecto que puso sobre la mesa el reconocido economista Daniel Lacalle.

“Espero que Sánchez les explique que sus ministros de Podemos están en contra de enviar armas para combatir la invasión”.