Olona (VOX) se ceba con Batet: Le tumba su gran bulo 24 horas después de noquearla en el Congreso

Macarena Olona no suelta su presa y vuelve a darle un repaso a Meritxell Batet.

Solo 24 horas de noquear a la socialista en el Congreso, la diputada de VOX dio un nuevo repaso a la socialista al tumbar el gran bulo que lanzó el pasado 27 de abril.

Todo comenzó cuando Olona no dejó pasar impune la complicidad de Batet en el cambio de una norma que dará entrada en la comisión de secretos a ERC, Bildu y la CUP, por lo que exigió su “inmediata” dimisión ya que “usted no desaprovecha la ocasión para prostituir esta cámara”.

Su afirmación generó un gran silencio incómodo entre la izquierda y la extrema izquierda del Congreso, mientras que sus compañeros de VOX la aplaudieron durante varios segundos que se hicieron eternos para una Batet visiblemente incómoda.

La socialista, que no vio venir el zasca que la dejó en el suelo, simplemente pudo intentar escaquearse con un tecnicismo:

“Señora Olona, si usted no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta cámara, que respete a los órganos de gobierno de esta cámara, que respete el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el pleno del Congreso de los Diputados”.