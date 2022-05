El colosal abucheo que sorprende a Pedro Sánchez en ‘territorio amigo’

Ciudad que pisa Pedro Sánchez… ciudad en la que sale brutalmente abucheado.

El presidente del Gobierno acudió este 11 de mayo a la la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real con la esperanza de escapar de los habituales gritos e insultos que recibe en casi todas sus apariciones públicas.

Al considerar a Castilla-La Mancha un ‘territorio amigo’ al ser gobernada por el socialista Emiliano García-Page, Sánchez salió confiado de que le recibirían con aplausos y vítores, pero la realidad fue totalmente la opuesta: abucheos, pitadas e insultos fue lo único que encontró el líder del PSOE.

Al ver a Sánchez, los presentes en el Pabellón Ferial protagonizaron un sonoro abucheo.

Una muestra de desprecio de los españoles que también salpicó a quienes le acompañaban: la ministra de Industria, Comercio y Turismo; Reyes Maroto; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; Luis Planas; la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Si el abucheo ya suponía un duro golpe a la imagen del presidente del Gobierno, el discurso inaugural de García-Page fue la puñalada por la espalda que acabó por hundirle en Castilla-La Mancha.

El presidente autonómico reprochó al Gobierno de Sánchez que esté sometido al chantaje que hacen sus socios de ERC y EH Bildu.

“A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa”, aseguró el dirigente del PSOE.

“No tenemos que estar sometidos a ningún tipo de chantaje ofensivo, indignante u obsceno como estoy viendo por ahí. Es verdaderamente tremendo. Lo dejaré claro, hay unas cosas que están pasando en España que a mí no me van a hacer, ni mucho menos, cambiar de opinión. Tontos tontos, no somos. No me estoy refiriendo al recibo de la luz, ¿eh? A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas, hasta ahí podía llegar la cosa”, sostuvo Page.