Un expresidente colombiano vincula a Zapatero al narcotráfico y torpedea su apoyo a Petro

Un expresidente de Colombia vinculó a José Luis Rodríguez Zapatero con el narcotráfico y la corrupción del país latinoamericano.

Se trata de Andrés Pastrana (1998-2002), quien desveló cuáles son los planes del exlíder del PSOE y expresidente del Gobierno tiene con su férreo apoyo a la candidatura del político de extrema izquierda Gustavo Petro.

Si bien Zapatero sacó toda su ‘artilleria’ para impulsar la campaña de Petro (participando en eventos con sus familiares o hablado a favor del candidato de extrema izquierda en medios de comunicación colombianos), el tiro le está saliendo por la culata

Son muchos los políticos, periodistas y artistas que están recordando los peligroso nexos del expresidente español con Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega, lo que demostraría su pasión por los regímenes autoritarios. Petro sería el próximo en la lista.

Sin embargo, Pastrana fue un paso más allá y dejó claro qué estaba buscando Zapatero en Colombia:

“El expresidente Rodríguez Zapatero, amigo de INDRA, viene a promocionar el indulto y la legalización del narcotráfico y la corrupción que ha pactado Gustavo Petro. Que lo haga de cara a Colombia, en rueda de prensa junto a Petro y el Registrador”.

Es importante recordar que el apoyo de Zapatero a Petro no es nuevo, En febrero ambos se reunieron en España, donde el socialista y defendor de Nicolás Maduro indicó que: “Petro encarna la figura del cambio en Colombia. De un cambio que advierto histórico y que va a contribuir con ese resurgimiento que Latinoamérica está esperando”,

Las acusaciones de Pastrana toman más fuerzas al recordar que fue, justamente desde Colombia, donde se desveló que Zapatero tendría una mina de oro en Venezuela, lo que explicaría su constante defensa a la dictadura bolivariana.

La mina de oro

Como adelantó Periodista Digital en marzo de 2020, los negocios del exlíder del PSOE con el régimen bolivariano fueron desvelados por una amiga suya: la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina.

Un negocio que explicaría el constante interés del socialista español por defender a la dictadura de Nicolás Maduro, así como de enfrascarse en diálogos que solo benefician al chavismo para perpetuarse en el poder.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”. Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos. Sin embargo, no termina de explicar si su petición tuvo o no éxito.