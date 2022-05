La hipocresía feminista de Calviño incendia las redes: con el emir de Catar sí que se hace la foto

Una vez más, el Gobierno nos hace testigos de sus hipocresías.

En este nuevo capítulo, la protagonista es Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y vicepresidenta primera del Gobierno.

Este pasado 18 de mayo de 2022, Calviño aceptó firmar un acuerdo económico (de casi cinco mil millones de euros) con Catar ante las cámaras. Lo llamativo es que, a pesar de que todos los que estaban presentes en la firma eran hombres a excepción de ella, la ministra se dejó fotografiar. Probablemente, esto pasaría desapercibido si no fuese por los hechos que le anteceden.

Ya el pasado mes de febrero de 2022, Calviño advirtió que se negaría a hacerse una foto o participar en debates en los que ella fuese la única mujer. Desde entonces, la vicepresidenta ha querido mandar un mensaje feminista con sus actitudes.

Sin embargo, con la firma de este acuerdo, decidió dejar de lado su mensaje feminista. La imagen que se quedó retratada de este momento fue la de Nadia Calviño con tres hombres: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el emir y su homólogo catarí.

Por ello, los más sensato es preguntarse dónde queda su mensaje y su actitud feminista. La explicación que dan desde el Ministerio de Economía es casi ‘de chiste’. Según publica El Mundo, fuentes del ministerio justifican que, a pesar de que en la firma de ese acuerdo económico solo había hombres, en el conjunto del acto organizado en La Moncloa sí que había «más mujeres que varones por parte del Gobierno de España«, incluyendo a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, y Reyes Maroto, ministra de Industria así como otros altos cargos.

La mano derecha de Sánchez, el pasado 10 de mayo de 2022, decidió no posar en una foto con otros empresarios españoles argumentando que ella era la única mujer y se negaba a hacerse la foto solo con hombres:

«Uno de los organizadores de aquel evento que quedó desairado, el presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, ha hecho este comentario en su cuenta oficial de twitter al ver la imagen de Calviño junto a los cataríes. «Hace una semana se retiró de un foto porque dijo que nunca se la haría cuando fuera la única mujer. Supongo que se ha dado cuenta de que era una posición absurda. Me alegra su rectificación».

Lo cierto es que esta firma podría haberse hecho «a puerta cerrada» pero, en cambio, tanto Sánchez como Calviño querían mostrarle a todo el mundo sus relaciones con Catar y, por ello, ahora les toca hacer frente a las incoherencias cometidas:

«Las firmas de este tipo de acuerdos pueden hacerse a puerta cerrada sin cámaras, pero Moncloa ha querido dar máxima relevancia al entendimiento con Catar y Calviño aceptó posar para rubricar este apartado concreto de cooperación económica».

Reacciones en Twitter

La comunidad tuitera, que ‘no se le escapa ni una’, no tardó en percatarse de esta hipocresía por parte del Gobierno y, más concretamente, por parte del Calviño. Por ello, las críticas no se hicieron tardar en la red social. He aquí algunos de los comentarios:

Calviño la semana pasada no se hacía una foto con 3 hombres. Ellos son empresarios españoles. Hoy la Vicepresidenta económica firma y se fotografía con 3 hombres. Ellos son el Emir de Catar, un miembro de gobierno catarí y Pedro Sánchez. pic.twitter.com/TS3ZB805BT — Sergio Brabezo (@SBrabezo) May 18, 2022

Nadia Calviño es muy valiente con los empresarios españoles, pero con el emir de Catar y Sánchez… no tanto. Feminista, pero no mucho🤦‍♂️ pic.twitter.com/FDb2b8ImNQ — Raúl Gallart Pérez 🇪🇸🥘 (@Gallato7) May 18, 2022

La Calviño superfeminista, si se fotografía con el emir, coleccionista de esposas y en cuyo país las mujeres están tuteladas por un hombre y sin derecho a decidir sobre sus hijos Hipócrita #GobiernoDeInutiles pic.twitter.com/ysZDaf8YRU — Victoria 🇪🇸 España Siempre (@Victoria__86070) May 19, 2022