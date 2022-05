VOX se pitorrea del socialista Rafael Simancas y hunde a los «puteros» del PSOE andaluz

Rafael Simancas salió escaldado después de que apoyó en Twitter la iniciativa del PSOE para abolir, por ley, la prostitución.

El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales se mostró optimista con una propuesta que busca perseguir todas las formas de proxenetismo y que establece sanciones económicas para los clientes que acudan a estos servicios sexuales.

En concreto, publicó un tuit donde afirmó:

“Acabar con la prostitución. Cerrar los burdeles donde se esclaviza a mujeres. Perseguir a chulos y puteros. Sí, estos son los principios del @PSOE. Y quien piense que nos rendiremos, no nos conoce. Porque no pararemos hasta verlos en el BOE, como muchos otros”.

Sin embargo, el diputado del PSOE no vio venir el colosal troleo desde VOX, que no dudó en refrescarle la memoria sobre una de las grandes polémicas que sacuden al partido socialista en Andalucía: “Pues va a ser todo un drama para tus compañeros del PSOE andaluz”.

Pues va a ser todo un drama para tus compañeros del PSOE andaluz. https://t.co/k1ZMX6Dk4Y — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) May 19, 2022

A Simancas se le ‘olvidó’ que justamente es el PSOE quien tiene a sus espaldas el mayor escándalo relacionados con la prostitución en Andalucía. De esta manera, los usuarios de las redes sociales no tardaron en refrescarle la memoria sobre el caso de los excargos socialistas que realizaron pagos en prostíbulos con tarjetas de la Junta.

Es importante recordar que el exdirector de Faffe, Fernando Villén, y exmilitante y cargo del PSOE admitió estar “muy arrepentido” de haber gastado 31.969 euros en prostíbulos (de Sevilla, Cádiz y Córdoba en doce ocasiones del 2004 al 2010) en los que pagó con su tarjeta de la fundación pública.

Tropezar con la misma piedra

El diputado del PSOE tropezó con la misma piedra que Felipe Sicilia a inicios de abril.

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE afirmó que quiere “una Andalucía que acabe con la prostitución. Donde en las despedidas de soltero no terminen yéndose de putas. En la que un trato no termine cerrándose en un puticlub. Una Andalucía que no tenga puticlubs en sus carreteras”.

Una frase que, en su momento, aprovechó Iván Espinosa de los Monteros para burlarse de Sicilia y sacudir hasta la médula al PSOE.

“Respecto a lo que ha dicho el portavoz del PSOE sobre que no quiere prostitución en Andalucía… supongo que es una enmienda al PSOE de Andalucía, que es probablemente el mayor consumidor a gran escala de prostitución con cargo a fondos públicos que ha habido en España”, empezaba Espinosa de los Monteros.

A lo que agregó: “Es una vergüenza. No sé si es que se van a disolver o si van a devolver el dinero robado o restituir el daño causado. Pero, desde luego, si alguien piensa en prostitución en Andalucía, inmediatamente el mayor usuario que viene a la cabeza es el PSOE con cargo a fondos públicos… además”.

El diputado de VOX aprovechó, además, para meter un ‘zasca’ de refilón: “Y de la cocaína ni hablamos… eso aparte”.