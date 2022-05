Damián Mollá (Barrancas) insinúa que Sánchez acabará devorado por “las hienas” de Podemos, Bildu y ERC

Damián Mollá hizo un ‘spoiler’ de cómo podrá acabar la vida política de Pedro Sánchez.

A pesar de que no menciona al presidente del Gobierno directamente, el actor que pone voz a Barracas en ‘El Hormiguero’ publicó un análisis de la película de Disney ‘El Rey León’ que encaja como anillo al dedo a la historia del líder socialista.

En su hilo de Twitter, Mollá recuerda que “tras la muerte del Rey Mufasa, Scar pacta con sus enemigos naturales para mantenerse en el poder, a pesar de haber dicho muchas veces en público que jamás lo haría”.

Un escenario idéntico al protagonizado por Sánchez tras la salida de Moncloa de Mariano Rajoy. El líder del PSOE pacta con sus “enemigos naturales”, es decir, con la extrema izquierda (a pesar de su famoso “no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno”), con Bildu (que prometió en diversas oportunidades que nunca pactaría) y con los separatistas y nacionalistas que buscan la ruptura de España.

Sin embargo, la historia no acaba ahí. El actor recuerda que “aunque la cosa no iba bien, [Scar] se negaba a reconocerlo y a cambiar la situación. La manada, sorprendentemente dócil, ve impotente cómo se premia a las hienas con grandes banquetes, mientras que a los fieles leones se les castiga y pasan hambre”.

Un momento de la película equivalente a la situación actual del Gobierno, con un PSOE cediendo y atacando a instituciones democráticas con la única finalidad de complacer a los intereses de sus socios de Gobierno para permanecer en la Moncloa. Una estrategia que, así como pronostica la película de Disney, acabaría muy mal para Sánchez.

El punto de inflexión será cuando salga un candidato dispuesto a retar a Sánchez y de echarle del Gobierno.

“Pero no hay mal que cien años dure. Cuando finalmente Simba vuelve, se enfrenta a Scar, pero ¡oh, sorpresa! Simba no lo mata como yo creía recordar”, indica Mollá. Quien agrega: “Son los propios socios de Scar quienes, al ver que el antiguo rey ya no les sirve no tardan ni un instante en abalanzarse sobre él y quitarle la vida. ‘¿Por qué pacté con ellos?’ Se lamenta Scar Justo antes de morir traicionado”.