Villarejo acusa al suegro de Sánchez de tolerar la grabación ilegal de clientes en su sauna para gays

José Villarejo vuelve a poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez y a su suegro.

El excomisario saca a la luz nuevos datos polémicos de la familia del presidente del Gobierno, en concreto: las saunas para gays que regentaba Sabiniano Gómez, padre de su esposa Begoña Gómez.

Según publica Francisco Mercado en EsDiario, Villarejo asegura y rubrica que el suegro del presidente consintió un espionaje ilegal policial en dichos locales del esparcimiento o comercio íntimo de sus clientes.

“Hasta que afortunadamente la sociedad evolucionó hacia la sana tolerancia y a considerar equiparable la heterosexualidad con la homosexualidad, estos ambientes gays eran objeto de control por parte de los servicios de espionaje de todo el mundo y ello no fue precisamente una excepción en España; véase las saunas gays que se vincularon a la familia política del presidente Sánchez”, indicó Villarejo.

A lo que agrega: “Y no es cierto que participara en la colocación de cámaras y micrófonos en la sauna Adán de la calle San Bernardo, 38. No fue a mí a quien Sabiniano Gómez permitió dicha actuación y deberían preguntar al que dirigía esta Unidad de ‘fontaneros’, ahora testigo protegido en esta causa”.

“Según este relato, sin control judicial, utilizando los dispositivos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) del que fue responsable el comisario García Castaño, se dispuso en una sauna de Madrid un control de grabación”.

Dos hechos chirrían de tal versión. En primer lugar, que el suegro de Sánchez consintiera utilizar elementos de espionaje sobre la vida íntima de sus clientes sin mandamiento judicial. En segundo lugar, que para investigar ilegalmente la presencia de un supuesto miembro de la izquierda abertzale en una sauna de contactos gays fuera preciso no sólo grabar el sonido, sino las imágenes. ¿Hacía falta un vídeo sexual para vincularlo con terrorismo?

Ningún juez admitiría audios o vídeos así obtenidos. En Tándem figuran extorsiones merced al control de la vida íntima de los espiados. Villarejo habla de tales saunas trampa justo tras aludir a la vida privada de un juez vinculado al caso Faisán, que puso en la picota a varios agentes por un soplo a ETA.

Según el citado relato de García Castaño, se trataba de obtener información sobre su vida íntima que pudiera ser útil para posteriores investigaciones policiales. Pero sólo este clan policial sabía si el espiado era abertzale y el valor de dicha información sobre su vida sexual. No hubo control judicial. Fue una operación al modo Kitchen que escandaliza al PSOE y a sus voceros mediáticos. Pero callan sobre este operativo cloaquero con iguales ribetes: espionaje de la vida privada sin amparo judicial.

En realidad, la Fiscalía no necesitaba conocer por un escrito de Villarejo el uso de locales de contacto o comercio carnal para espionaje policial. Villarejo se lo comentó a la hoy fiscal general del estado, Dolores Delgado, en una comida en 2009 grabada por el excomisario: “A los 40 tacos, ¿sabes lo que hice? Para llevarme al huerto a todo el mundo. Montar una agencia de modelos», explicó el policía. «Éxito garantizado», apuntó Delgado.

«No, no, pero te quiero decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? Le ponías una (rubita), se la tiraba. No he visto gente más tonta (…). Y contaban las cosas para que la chica se sintiera cautivada. La que he liado esta mañana y tal. Y, claro, me hice de oro; de la manera más tonta. Era la información vaginal que yo decía.«, relató el comisario a la fiscal.

Esta sauna controlada estaba cerca de lugares neurálgicos. Partido Socialista de Madrid, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Tribunal Supremo, PP, Audiencia Nacional…Los clientes de la sauna de San Bernardo 38 eran explícitos. “Abierto las 24 horas de lunes a viernes. Frecuentado por muchachos de alquiler”.