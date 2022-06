España no quiere a Pedro Sánchez: abucheos y críticas allí por donde va

El pueblo español está cansado de las palabras del presidente del Gobierno. Hace cuatro años Pedro Sánchez entró en el poder a raíz de la famosa moción de censura y se convirtió en el político más valorado. Creó su primer Consejo de Ministros con 17 ministros de los cuales solo se mantienen siete: Nadia Calviño, Teresa Ribera, Margarita Robles, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto y Luis Planas.

Pero no solo cambió los ministros, la relación de Sánchez con los ciudadanos españoles no es la misma que en junio de 2018. Las imágenes no dejan de repetirse, controles exhaustivos de gente en los mitines para evitar los abucheos y posibles críticas que puede recibir el presidente del Gobierno.

El domingo 5 de junio el PSOE-A dio un mitin en Almería en el que tenían al socialista entre nubes, el discurso fue ante 2.000 personas, cuando antes cualquier acto del partido en Andalucía podría superar las 30.000.

Sánchez está viviendo algo que ya le ocurrió a Zapatero, la diferencia es que el antiguo presidente llevaba seis años en el poder, mientras el líder socialista acaba de cumplir cuatro. Para evitar los posibles abucheos y desplantes de los ciudadanos españoles hacia él como el que recibió en Ciudad Real hace un mes, el Gobierno decidió encapsular sus mitines. Así podrían tener el control absoluto sobre los asistentes y sus intervenciones.

Sánchez es increpado por toda España

En el primer acto electoral de las elecciones andaluzas, el 14 de mayo, ya se pudo ver la puesta en marcha del plan. El acto estaba planeado en la ciudad de Jaén, pero se trasladó al municipio de Torredelcampo, porque decían que preferían un lugar al aire libre. Probablemente la razón fuera un mejor control del aforo y asegurarse de que nadie recrimina o insulta a Pedro Sánchez.

En el mismo mes un grupo de personas le espero a la salida de un acto en Valencia y le increparon:

«Eres la ruina de España»

Los actos en protesta contra el presidente llevan repitiéndose durante todo el año y en múltiples lugares de España; Badajoz, Ceuta, Murcia. Algunos de ellos eran sitios en los que el PSOE nunca había tenido problemas. Sánchez se siente más cómodo fuera del país que dentro, esto se aprecia viendo los actos en Bélgica, Polonia o Francia. El Gobierno prefiere intensificar los actos internacionales a visitar al pueblo español.

En el último año salieron cientos de polémicas de los de Sánchez, lo que provocó un gran hastío por parte de la población española y se está manifestando día a día.