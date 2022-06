La actriz Jedet desvela el ruin plan detrás de ‘Ley Trans’ de Irene Montero

La actriz transexual, Carmen Jedet, más conocida como Jedet, participó en el programa Las Uñas, de Atresplayer Premium, que a pesar de que todavía no ha sido publicado, sí que se han compartido fragmentos de la entrevista por las redes sociales.

Era evidente que la presentadora Sindy Takanashi le preguntase a Jedet su opinión sobre la Ley Trans que está a punto de ser aprobada hoy, 27 de junio de 2022, por el Consejo de Ministros para pasar a la fase de tramitación en el Congreso.

Para sorpresa de algunos, la actriz ha criticado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tachándola de oportunista.

Respecto a la legislación que entrará en vigor, Jedet se ha mostrado a favor de que exista un marco legal que proteja a las personas pero que ha de ser «coherente«.

«No me voy a censurar. Me vienen aquí [los de Podemos], me vienen de hipermodernos, y lo que no se da cuenta mi colectivo es que les está usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos«