Espinosa de los Monteros tira la inflación a la cara de Calviño: «Ustedes lo arrasan todo, sin disimulo»

Le coincidió un muy mal día a Nadia Calviño para ser la sustituta de Pedro Sánchez en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados este 29 de junio de 2022.

A primera hora de la mañana salió el dato adelantado del IPC que marcaba una cifra terrible de dos dígitos para la inflación en el mes de junio, la cifra más alta en 35 años. A Pedro Sánchez le pilló en la Cadena SER, balbuceó como respuesta algo Àngels Barceló y tiró para adelante:

«Esto era posible porque ya sabíamos que el efecto de los cortes del gas que ha producido Putin en la economía europea se iba a trasladar a los precios de la vida en nuestro país».

Y casi a la misma hora le tocó poner la cara para los tortazos a Calviño en la Cámara Baja. Iván Espinosa de los Monteros (VOX) se encargó de abrir fuego contra la vicepresidenta primera y lo hizo aprovechando el ‘arma’ del IPC de dos dígitos :

«Ya llevamos meses con malos datos económicos, pero como a usted no le gustan los datos, en vez de trabajar para mejorarlo, ustedes lo que hacen es cesar a que presenta los datos y el propósito no es más que cambiarle por alguien que le guste a usted. Como me temo que no habrá muchos profesionales dispuestos, acabarán ustedes colocando a otro Tezanos cualquiera de su partido; alguien a quien no le importe perjudicar el buen nombre de otra institución que ustedes se lleven por delante».